Производитель пылесосов Dyson выпустит электромобиль

Фото: net-musora.com
Компания по изготовлению пылесосов Dyson рассекретила свои планы по созданию электромобиля, начало продаж которого намечено на 2020 год. Не подумайте, что это дешевая шутка — фирма заручилась поддержкой британского правительства. И вообще, вся история гораздо более трагична, чем кажется на первый взгляд.
Вадим Устинов

Как сообщает журнал Autocar, в пылесосной штаб-квартире, расположенной в английском графстве Уилтшир, 400 сотрудников уже приступили к работе над проектом, под который вроде как выделяется 2 млрд. фунтов стерлингов. Что ж, это несколько больше, чем предполагал потратить на свой «Ё-мобиль» приснопамятный г-н Прохоров. Производство, как заявляют в компании, будет малосерийным, но исключительно высокотехнологичным, а продукты жизнедеятельности Dyson станут прямыми конкурентами Tesla.

Главе фирмы, известной своими вихревыми пылесосами, сэру Джеймсу Дайсону по всей видимости не дают покоя лавры Илона Маска. Вот что он заявил:

— Во всем мире правительства поощряют выпуск «чистых дизельных» двигателей — что само по себе является оксюмороном — посредством субсидий и грантов. В результате развитые и развивающиеся города переполнены извергающими смог автомобилями, грузовиками и автобусами. Мы создаем великолепную команду, которая объединяет лучших инженеров Dyson с талантливыми людьми из автомобильной промышленности. Я поручил компании разработать новые технологии аккумуляторных батарей. Я полагаю, что электромобили решат проблему загрязнения транспортными средствами.

Фото: www.autocar.co.uk

Ну да, разработать новую технологию создания аккумуляторов — это же раз плюнуть. Поэтому, естественно, что одним из первых топ-менеджеров, которого нанял сэр Джеймс, стал не какой-то инженеришка, а бывший директор по снабжению компании Aston Martin Дэвид Уайер. А первым оказался Йен Майнардс, бывший директор по разработке продукции той же компании. Был нанят также Рикардо Рейес, директор по коммуникациям Tesla.

Итак, пул гениев собран, можно приступать к созданию суперэлектромобиля. Впрочем, что там особо создавать? Вчерне он уже нарисован — см. авторский эскиз на фото.

Удивительно, но неофитов от автомобилестроения ничуть не пугает, скажем, опыт Apple или Google. Эти гиганты по зрелом размышлении отказались от создания собственных машин, несмотря на колоссальные финансовые и организационные средства, находящиеся в их распоряжении, и списали в конце концов понесенные по этому проекту немалые расходы в убытки.

Сама по себе идея электрического транспорта не так уж и плоха, если не раздувать ее до масштабов самого главного мирового вопроса — водородная бомба у Ким Чен Ына, на мой взгляд, куда страшнее, не говоря уж о рыжем клоуне в американском Белом доме. Понятно, что электрификация всех дорог ничего в экологии по сути не решит, да и невозможна в принципе, а бензиновый и дизельный транспорт имеет серьезные преимущества по сравнению с якобы экологичными ТС.

Фото: www.autocar.co.uk

Но не будем вдаваться в подробности и вновь увязать в теме «эко» и «электро». Заметим только, что яростное педалирование вполне заштатной проблемы и возгонка вокруг нее форменной истерики приводит к тому, что появляется масса жуликов, неадекватов, а иногда и просто наивных людей, стремящихся нагреть руки на всеобщем ажиотаже, пока он не приказал долго жить. А этого момента, собственно, ждать осталось недолго — пару десятков лет, когда придет пора давать отчет в несбыточных обещаниях, которых правительства ведущих стран и руководители крупнейших автопроизводителей надавали достаточно. Тогда и начнется масштабный слив идеи.

Однако вернемся к нашим баранам. Что касается затеи компании Dyson, то можно смело утверждать — ничего путного из этого не выйдет. Более того, сэр Джеймс вряд ли вбухает в никуда задекларированные кровные миллиарды, а вот финансовое воспомоществование от правительства получит в полном объеме — это уж к бабке не ходи. Если же представить на минутку такой фантастический вариант, что проект будет-таки реализован, то владельцам «Дайсон-каров», боюсь, придется вспомнить шофера Эдика:

— Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

авторынок, производители, производство, автозаводы, технология, электромобили
27 сентября 2017
375
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы