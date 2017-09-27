Производитель пылесосов Dyson выпустит электромобиль

Как сообщает журнал Autocar, в пылесосной штаб-квартире, расположенной в английском графстве Уилтшир, 400 сотрудников уже приступили к работе над проектом, под который вроде как выделяется 2 млрд. фунтов стерлингов. Что ж, это несколько больше, чем предполагал потратить на свой «Ё-мобиль» приснопамятный г-н Прохоров. Производство, как заявляют в компании, будет малосерийным, но исключительно высокотехнологичным, а продукты жизнедеятельности Dyson станут прямыми конкурентами Tesla.

Главе фирмы, известной своими вихревыми пылесосами, сэру Джеймсу Дайсону по всей видимости не дают покоя лавры Илона Маска. Вот что он заявил:

— Во всем мире правительства поощряют выпуск «чистых дизельных» двигателей — что само по себе является оксюмороном — посредством субсидий и грантов. В результате развитые и развивающиеся города переполнены извергающими смог автомобилями, грузовиками и автобусами. Мы создаем великолепную команду, которая объединяет лучших инженеров Dyson с талантливыми людьми из автомобильной промышленности. Я поручил компании разработать новые технологии аккумуляторных батарей. Я полагаю, что электромобили решат проблему загрязнения транспортными средствами.