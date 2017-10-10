Новый Volkswagen Crafter доехал до дилерских центров

На нашем рынке новые Volkswagen Crafter представлены в исполнениях Kasten, Kasten Trendline и Pritsche. При этом, как подчеркивает представительство марки, «для максимального соответствия бизнес-задачам клиента, автомобили могут быть укомплектованы индивидуально подобранным набором опций, что позволяет включать в конфигурацию оборудования только то, что действительно нужно клиенту». Автомобили оснащаются совершенно новыми ассистирующими системами, призванными облегчить управление автомобилем и повысить безопасность.

Прайс-лист на Volkswagen Crafter стартует с отметки 1 995 800 рублей для 3-тонного фургона и с 2 024 700 рублей за самый простой 3,5-тонник. Для отечественного рынка доступны все размеры кузовов, три варианта привода (передний, задний и полный 4Motion), а также два варианта КП — 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая.