Новый Volkswagen Crafter доехал до дилерских центров

Фото Volkswagen
Первые сорок фургонов Volkswagen Crafter переданы дилерами марки своим владельцам. Напомним, что прием заказов на новое поколение модели, построенной построена на абсолютно новой платформе, разработанной Volkswagen, а не заимствованной, как это было раньше у Mercedes, был открыт в России в марте этого года.
Михаил Ростарчук

На нашем рынке новые Volkswagen Crafter представлены в исполнениях Kasten, Kasten Trendline и Pritsche. При этом, как подчеркивает представительство марки, «для максимального соответствия бизнес-задачам клиента, автомобили могут быть укомплектованы индивидуально подобранным набором опций, что позволяет включать в конфигурацию оборудования только то, что действительно нужно клиенту». Автомобили оснащаются совершенно новыми ассистирующими системами, призванными облегчить управление автомобилем и повысить безопасность.

Прайс-лист на Volkswagen Crafter стартует с отметки 1 995 800 рублей для 3-тонного фургона и с 2 024 700 рублей за самый простой 3,5-тонник. Для отечественного рынка доступны все размеры кузовов, три варианта привода (передний, задний и полный 4Motion), а также два варианта КП — 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая.

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10 октября 2017
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