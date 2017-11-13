АВТОВАЗ получит чистую прибыль уже в этом году

Как сообщает агентство ТАСС, глава корпорации «Ростех» — одного из основных акционеров АВТОВАЗа,— настроен весьма оптимистично:

—Я надеюсь, что у АВТОВАЗа будет чистая прибыль уже в следующем году, есть все шансы. В этому году показатели у них были неплохие, удалось выйти на операционную прибыль. Если прибыль будет, и акционеры примут решение распределить ее в качестве дивидендов, то, конечно, возможна выплата дивидендов. А может быть эти деньги пойдут на развитие компании.

Впервые о возможности выхода компании на чистую прибыль в 2017 году Чемезов сообщил еще в марте. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в 2016-м она получила чистый убыток в размере 44,8 млрд. рублей, снизив потери более чем на треть по сравнению с предыдущим годом.