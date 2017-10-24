АВТОВАЗ выпустит 12 новых автомобилей

По данным RNS уже в ближайшие полтора года тольяттинцы представят широкой публике два новых автомобиля и четыре обновленные модели. Порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли. Так что не исключено, что к 2019 году модельный ряд LADA действительно пополнят два новых автомобиля. Какие именно машины это будут — пока не известно.

К 2026-у АВТОВАЗ разработает еще десять новинок. Одной из них, вероятнее всего, станет внедорожник LADA 4x4 новой генерации. Ожидается, что премьера сменившей поколение «Нивы» состоится в 2021 году.

Согласно плану производителя, к 2026 году также должна быть обеспечена загрузка всех сборочных линий в Тольятти и в Ижевске. Помимо автомобилей LADA, заводы по-прежнему будут выпускать модели альянса Renault-Nissan.

Напомним, что по итогам первых девяти месяцев по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) ВАЗовские изделия разошлись тиражом в 28 263 машины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 24%.