Nissan Pathfinder и Sentra покинули российский рынок

Фото: Nissan
Российский автомобильный рынок покинули сразу две модели Nissan — седан Sentra и кроссовер Pathfinder. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, их локальное производство и продажа завершены по причине резкого падения спроса.
Виктория Базылева

За первые девять месяцев нынешнего года официальные дилеры Nissan реализовали всего 369 седанов Sentra и 338 кроссоверов Pathfinder. Продажи сократились на 68% и 75% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, когда эти машины разошлись тиражами в 1149 и 1379 экземпляров соответственно.

В российском офисе Nissan порталу «АвтоВзгляд» также рассказали, что в компании намерены сфокусировать свое внимание на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются в Санкт-Петербурге, а также на других моделях, производимых на заводах партнеров по альянсу. Прочие планы на будущее производитель пока не раскрывает.

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16 ноября 2017
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