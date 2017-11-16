Nissan Pathfinder и Sentra покинули российский рынок

За первые девять месяцев нынешнего года официальные дилеры Nissan реализовали всего 369 седанов Sentra и 338 кроссоверов Pathfinder. Продажи сократились на 68% и 75% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, когда эти машины разошлись тиражами в 1149 и 1379 экземпляров соответственно.

В российском офисе Nissan порталу «АвтоВзгляд» также рассказали, что в компании намерены сфокусировать свое внимание на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются в Санкт-Петербурге, а также на других моделях, производимых на заводах партнеров по альянсу. Прочие планы на будущее производитель пока не раскрывает.