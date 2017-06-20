Nissan признал смертельную огнеопасность кроссоверов Murano

Российское подразделение Nissan «ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» официально сообщило об отзыве 6944 автомобилей Nissan Murano. Соответствующая информация размещена на сайте Росстандарта. Там говорится, что подл отзыв попадают машины, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. VIN-коды отзываемых автомобилей указаны в приложении к сообщению. Причиной отзыва Nissan Murano официально называется ошибка, допущенная при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя. Хотя на самом деле речь, скорее всего, идет о конструктивном недостатке. «Существует вероятность повреждения патрубка во время поворота руля. Из-за этого может произойти утечка жидкостей из руля, которые могут загореться при попадании в моторный отсек», — говорится в сообщении.
Характерно, что в ноябре прошлого года один из насчастливых владельцев Murano этой серии гражданин Александр Чечин отсудил у российского Nissan полное возмещение стоимости пожароопасного кроссовера: его машина неоднократно самопроизвольно загоралась, а результатом многократных обращений в официальный ниссановский сервис были лишь заверения, что с машиной все нормально. Это при том, что злосчастный чечинский Nissan Murano едва не загорелся в ходе назначенной судом технической экспертизы. Полугодовая задержка с отзывом 7000 огнеопасных Murano объясняется, видимо, длинной цепочкой согласований с японским офисом Nissan. Зато теперь компания собирается сообщать владельцам Nissan Murano о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для бесплатных проведения ремонтных работ по замене бракованного патрубка рулевого усилителя.