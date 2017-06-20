Nissan признал смертельную огнеопасность кроссоверов Murano

Характерно, что в ноябре прошлого года один из насчастливых владельцев Murano этой серии гражданин Александр Чечин отсудил у российского Nissan полное возмещение стоимости пожароопасного кроссовера: его машина неоднократно самопроизвольно загоралась, а результатом многократных обращений в официальный ниссановский сервис были лишь заверения, что с машиной все нормально. Это при том, что злосчастный чечинский Nissan Murano едва не загорелся в ходе назначенной судом технической экспертизы. Полугодовая задержка с отзывом 7000 огнеопасных Murano объясняется, видимо, длинной цепочкой согласований с японским офисом Nissan. Зато теперь компания собирается сообщать владельцам Nissan Murano о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для бесплатных проведения ремонтных работ по замене бракованного патрубка рулевого усилителя.