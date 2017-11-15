Самые продаваемые авто по цене до 750 000 рублей

Фото: blog.michaelsmotorcars.net
Автомобильный рынок демонстрирует какое-никакое выздоровление — по крайней мере, он перестал падать и приступил к активному росту. Некоторые эксперты сомневаются, что это надолго, но на настоящий момент факт остается фактом. У населения свои проблемы — им хотелось бы, чтобы стабилизировались цены, но те уж точно не собираются останавливаться на достигнутом даже в бюджетном сегменте от 550 000 до 750 000 рублей.
Вадим Устинов

Падение рубля прекратилось, цены на нефть растут, прайсы на автомобили продолжают ненавязчиво переписываться в сторону увеличения — пусть не у всех, пусть не намного, но тем не менее. С момента проведения нашего предыдущего обзора самых популярных автомобилей в среднебюджетном ценовом диапазоне произошло лишь одно серьезное изменение. Цена самой дешевой LADA Vesta перевалила за нижнюю планку в 550 000 рублей, установленную нами, и она сразу оказалась на втором месте в рейтинге. Соответственно, из пятерки выбыла LADA XRAY, занимавшая до этого пятую строчку. Интересно, что все пять лидеров входят в семерку самых популярных на рынке среди всех легковых моделей, допуская в свою компанию лишь LADA Granta и Hyundai Creta.

Как и прежде, лидеров мы определяем по результатам продаж за минувшие десять месяцев согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: KIA

KIA Rio, от 684 900 рублей

Нынешний 2017 год окончательно укрепил триумф корейской модели. Она уже не первый месяц возглавляет список российских бестселлеров, оттеснив на вторую строку куда более дешевую LADA Granta. Что касается ее родственника Hyundai Solaris, то он отстал уже на три позиции и по объему продаж за 10 месяцев проигрывает почти треть. С конца весны базовая версия Rio подорожала на 34 000 рублей. Правда, за это время автомобиль сменил поколение, у него появился новый двигатель мощностью 100 л. с. вместо прежних 107 сил, и шестиступенчатая механическая коробка, вместо прежней пятискоростной. Неожиданной популярностью в четвертой генерации стала пользоваться версия в 1,6-литровым мотором о 123 силах и шестидиапазонным автоматом в комплектации Comfort ценой в 809 900 рублей, тогда как раньше брали в основном базовую с доплатой за кондиционер, выкладывая 680 900 целковых.

Фото: LADA

LADA Vesta, от 554 900 рублей

Занимавшая еще полгода назад вторую позицию в более дешевом сегменте, Vesta перебралась через планку в 550 тысяч и в новом для себя ценовом диапазоне также закрепилась на второй строчке. При этом прайс поднялся совсем ненамного — прибавка составила всего 9000 рублей. Это первая действительно новая модель АВТОВАЗа за долгие годы, что в полной мере оценили покупатели. Впрочем, недочетов у автомобиля пока еще хватает — это и громыхающая подвеска, и дергающийся рычаг коробки передач… Наибольшей популярностью пользуется комплектация Comfort с «механикой», в которой появляются передний подлокотник, задний парктроник, кондиционер и аудиосистема. Ее цена стартует от 607 900 — то есть, она подорожала на те же деньги, что и базовая версия.

Фото: "АвтоВзгляд"

Hyundai Solaris, от 624 900 рублей

По итогам минувшего полугодия Solaris своей позиции не сдал — он как был, так и остался на четвертой строке в общем зачете вслед за LADA Granta и Vesta. Хотя «кореец» по комфортабельности, ездовым качествам и, естественно, оснащенности имеет неоспоримые преимущества перед вазовскими автомобилями, он заметно дороже. Вероятно, именно из-за надежды вернуть себе лидерство, базовая версия Active с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой с июня не подорожала. Впрочем, берут ее по-прежнему не очень охотно, предпочитая как и раньше комплектацию подороже, а именно: Comfort с 100-сильным мотором и автоматической коробкой за 804 900 рублей.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo Седан, от 599 900 рублей

По итогам десяти месяцев самый продаваемый в России автомобиль под европейским логотипом сохранил свое шестое место среди всех моделей, официально представленных на нашем рынке. Впрочем, настоящим немецким качеством седан похвалиться не может, ибо создавался он специально для России и производится тут же. Однако магия знаменитого товарного знака неотвратимо притягивает к нему покупателей. Базовый вариант с 90-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой в комплектации Conceptline с конца весны не подорожал. Наиболее популярным остался Comfortline с двигателем в 110 л. с. и «автоматом» по цене от 769 900 рублей, что на 4 тысячи дороже, чем он продавался в мае.

Фото: Renault

Renault Duster, от 639 000 рублей

Самый доступный в России кроссовер некоторое время назад перестал быть самым продаваемым, уступив лидерскую позицию Hyundai Creta. Тем не менее, своих преимуществ он не растерял, оставаясь относительно демократичным по цене, и обладая весьма неплохими внедорожными задатками. Впрочем, за деньги, которые придется отдать за базовую версию, о вездеходных качествах можно будет забыть: это переднеприводный автомобиль с двигателем мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой «механикой». С весны она не подорожала. Наиболее популярной версией в России наших соотечественников остается полноприводный Privilege с двухлитровым 143-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой, который можно купить за 947 990 рублей, что на 10 тысяч дороже, чем во время нашего предшествующего обзора.

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16 ноября 2017
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