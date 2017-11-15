Самые продаваемые авто по цене до 750 000 рублей

Падение рубля прекратилось, цены на нефть растут, прайсы на автомобили продолжают ненавязчиво переписываться в сторону увеличения — пусть не у всех, пусть не намного, но тем не менее. С момента проведения нашего предыдущего обзора самых популярных автомобилей в среднебюджетном ценовом диапазоне произошло лишь одно серьезное изменение. Цена самой дешевой LADA Vesta перевалила за нижнюю планку в 550 000 рублей, установленную нами, и она сразу оказалась на втором месте в рейтинге. Соответственно, из пятерки выбыла LADA XRAY, занимавшая до этого пятую строчку. Интересно, что все пять лидеров входят в семерку самых популярных на рынке среди всех легковых моделей, допуская в свою компанию лишь LADA Granta и Hyundai Creta.

Как и прежде, лидеров мы определяем по результатам продаж за минувшие десять месяцев согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).