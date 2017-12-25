В России отзывают 128 000 автомобилей Nissan

Подушки безопасности компании Takata продолжают угрожать жизни и здоровью автовладельцев. На этот раз жертвой некачественного продукции японского производителя стала компания Nissan. На моделях Note и Tiida возможно некорректное срабатывание водительского эйрбега. Выявлены нарушения плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 2014 годы. При срабатывании подушки безопасности внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что вызовет разрыв корпуса газогенератора.

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Впрочем, автомобилисты могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код машины с перечнем на сайте Росстандарта, и записаться на ремонт.

На дефектных автомобилях будет произведена замена газогенератора подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы осуществляются бесплатно.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что недавно Nissan объявлял об отзыве Qashqai из-за неправильно проложенной проводки в передней боковой панели.