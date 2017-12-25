Как правильно ухаживать за фарами автомобиля

Фото: kustrasautobody.com
На медкомиссии у каждого водителя в обязательном порядке проверяют зрение. Это естественно — если он плохо видит, то моментально создаст на дороге аварийную ситуацию, в которой могут пострадать и другие участники движения. Но когда у автомобиля загрязнены фары, то даже самый зоркий впередсмотрящий не сможет различить ночью или в сумерках ни знаков, ни пешеходов, ни другие транспортные средства.
Эдуард Раскин

Даже при сухой летней погоде и передвижении исключительно по чистым улицам специалисты рекомендуют мыть фары как минимум раз в неделю. В дождливую погоду, а особенно весной, зимой и осенью очищать их лучше ежедневно. Конечно, каждый божий день заворачивать на автомойку даже в самую слякотную и грязную погоду нереально — на это элементарно не хватит времени, да и по финансам удар будет нанесен ощутимый.

Тем не менее, содержать осветительные приборы в порядке необходимо. Поэтому перед выездом не поленитесь заняться этим делом самостоятельно — опрыскать фары обычным стеклоочистителем, немного подождать, пока пройдет химическая реакция, а затем вытереть поверхность тканью из микроволокна. Несомненно, сделать это можно и после поездки, но тогда вы потратите больше времени — придется подождать, пока фары остынут.

Фото: www.wikihow.com

Гораздо труднее восстановить работоспособность осветительных приборов после длительной загородной поездки. Кто ходил «на дальняк», тот знает — кляксы, которые до встречи с вашим авто были мухами, жуками и прочей летучей нечистью, уже после пары-тройки сотен километров через поля и леса густо покроют всю переднюю часть машины. Отмыть их непросто даже с помощью стеклоочистителя, а мешают прохождению света они достаточно серьезно.

Тут приходится прибегать к более радикальной химии — специальным средствам для очистки кузова от насекомых, которые, к счастью, свободно продаются в магазинах. Впрочем, можно воспользоваться и универсальным аэрозолем WD-40, ласково именуемым в народе «вэдэшкой». Протирать фары после окончания процедуры опять же лучше микрофибровой тканью: даже такой мягкий материал, как туалетная бумага, способен поцарапать их пластиковую поверхность.

Фото: www.helpful.reviews

Со временем пластик, из которого как правило изготавливается внешний кожух фары, затуманивается и даже желтеет — сказывается негативное воздействие пыли, грязи, песка, а также ультрафиолетовых лучей и выхлопных газов. К сожалению, никакими чистящими средствами помочь беде тут не удастся. Лучшим вариантом в этом случае будет замена фар, однако обойдется это недешево.

Впрочем, можно попытаться обойтись и своими силами. Для этого нужно иметь пришитые куда надо руки, а также выбрать качественный комплект для восстановления фар. В него должны как минимум входить следующие предметы: держатель дисков, шлифовальные диски разного размера, диск тонкой шлифовки, полироль. Кроме того вам понадобятся бутылочка с водой, ткань из микроволокна, защитная маска, защитные очки. Восстановить светопропускную способность почти на 100% можно, но для этого придется как следует потрудиться.

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, аксессуары
25 декабря 2017
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