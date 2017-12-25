Как правильно ухаживать за фарами автомобиля

Даже при сухой летней погоде и передвижении исключительно по чистым улицам специалисты рекомендуют мыть фары как минимум раз в неделю. В дождливую погоду, а особенно весной, зимой и осенью очищать их лучше ежедневно. Конечно, каждый божий день заворачивать на автомойку даже в самую слякотную и грязную погоду нереально — на это элементарно не хватит времени, да и по финансам удар будет нанесен ощутимый.

Тем не менее, содержать осветительные приборы в порядке необходимо. Поэтому перед выездом не поленитесь заняться этим делом самостоятельно — опрыскать фары обычным стеклоочистителем, немного подождать, пока пройдет химическая реакция, а затем вытереть поверхность тканью из микроволокна. Несомненно, сделать это можно и после поездки, но тогда вы потратите больше времени — придется подождать, пока фары остынут.