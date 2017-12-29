Названа дата премьеры нового Volkswagen Touareg

Во всяком случае, об этом сообщает портал Motor1. Как пишет издание, немцы устроят публичные смотрины Volkswagen Touareg нового поколения на предстоящем Пекинском моторшоу. Правда, сам производитель официально эту информацию не подтверждает. Впрочем, скоро все тайное станет явным.

Известно, что производство автомобиля, созданного на уже знакомой нам по Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga платформе MLB Evo, наладят на сборочном предприятии в Словакии. Силовая линейка получит бензиновые и дизельные моторы, самым мощным из которых станет великий и могучий V8. Не обойдется и без исчерпывающего набора опций, пакета систем безопасности и совершенно нового мультимедиакомплекса.

Когда можно рассчитывать на появление свежей генерации Volkswagen Touareg в нашей стране, в российском офисе «Фольксваген» порталу «АвтоВзгляд» ответить затруднились.