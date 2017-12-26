Первый тест-драйв обновленного KIA Sorento Prime: хоккей с мячом

Пластическая операция, надо признать, пошла «корейцу» на пользу. Контрастные двухцветные бамперы стали не только более агрессивными с виду, но и длиннее. В итоге и сама машина растянулась до 4800 мм. Плачьте, поклонники вроде бы премиальных «Тойот» — отныне светодиодные «бриллианты» в фарах головного света не только в автомобилях Lexus. Более того: огранке подверглись и «алмазы» противотуманных огней — они, как и задняя, слегка подретушированная оптика, также не остались обделенными диодами.

Массивная решетка радиатора — коктейль хрома и глянца, придавший «улыбке тигра» остроту и дерзость, с которыми на проезжей части лучше не спорить. Интересно, а у шеф-дизайнера KIA Питера Шрайера такая же улыбка, когда его успехами интересуются бывшие коллеги из Volkswagen?

А какие тут «катки», да еще и в 19-дюймовой «обувке» — огонь! Точнее, даже не огонь, а обжигающие сквозь спицы новых легкосплавных дисков взор пламенные суппорты колес. Все верно: эффектный дизайнерский фитнес-пакет GT Line теперь и у Sorento Prime. А еще «корейцу» досталась парочка новых и стильных костюмов — темно-коричневый с отливом и глубокий темно-синий. Пожалуй, лучших окрасок кузова для этого автомобиля и не подобрать.