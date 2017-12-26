Первый тест-драйв обновленного KIA Sorento Prime: хоккей с мячом

Фото: Алексей Барашков
Буквально недавно мы смотрели и щупали большой корейский кроссовер на Франкфуртском автосалоне, и вот уже рестайлинговый KIA Sorento Prime мчит нас по заснеженным карельским дорогам и их отсутствию. Чем он порадует или огорчит — в тест-драйве портала «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Пластическая операция, надо признать, пошла «корейцу» на пользу. Контрастные двухцветные бамперы стали не только более агрессивными с виду, но и длиннее. В итоге и сама машина растянулась до 4800 мм. Плачьте, поклонники вроде бы премиальных «Тойот» — отныне светодиодные «бриллианты» в фарах головного света не только в автомобилях Lexus. Более того: огранке подверглись и «алмазы» противотуманных огней — они, как и задняя, слегка подретушированная оптика, также не остались обделенными диодами.

Массивная решетка радиатора — коктейль хрома и глянца, придавший «улыбке тигра» остроту и дерзость, с которыми на проезжей части лучше не спорить. Интересно, а у шеф-дизайнера KIA Питера Шрайера такая же улыбка, когда его успехами интересуются бывшие коллеги из Volkswagen?

А какие тут «катки», да еще и в 19-дюймовой «обувке» — огонь! Точнее, даже не огонь, а обжигающие сквозь спицы новых легкосплавных дисков взор пламенные суппорты колес. Все верно: эффектный дизайнерский фитнес-пакет GT Line теперь и у Sorento Prime. А еще «корейцу» досталась парочка новых и стильных костюмов — темно-коричневый с отливом и глубокий темно-синий. Пожалуй, лучших окрасок кузова для этого автомобиля и не подобрать.

В салоне изменения коснулись рулевого колеса, заполучившего четыре спицы и обновленный интерфейс аудиосистемы и бортовых показателей, а также графики приборной панели, явно легче воспринимаемой на ходу. Не обошлось и без посвежевших материалов отделки, которые стали более качественными, да к тому же обзавелись новыми цветовыми решениями. В частности, интерьер может быть черно-бежевым и серо-черным.

Кроме того, поменялся дизайн блока управления климатической установкой, появились подрулевые лепестки и беспроводная зарядка для смартфонов. А еще здесь новая мультимедийная система, умеющая подключаться к мобильным устройствам через Wi-Fi, транслировать пробки и досаждать недвусмысленными даилогами с Siri. Отдельной похвалы заслуживает премиальная акустика от Harman/Kardon — уже на половинной громкости стекла в машине трясутся так, как не тряслись коленки у восьмиклассницы на первом свидании.

А вот на обогрев лобового стекла производитель поскупился, хотя и не забыл оснастить руль функцией подогрева по всему его периметру. Впрочем, на жутком северном морозе где-то под забытым цивилизацией Медвежьегорском стекла оттаивали в автомобиле на раз-два. Главное — вовремя менять салонный фильтр.

Не обошлось и без технических доработок. И главная из них — новейшая восьмидиапазонная гидромеханическая коробка передач. Дружбу она водит с 2,2-литровым дизелем о 200 «скакунах» и забористым 249-сильным бензиновым мотором объемом 3,5 литра. И в том, и в другом случае со своими обязанностями «автомат» справляется на «пятерку» — переключения шустрые, мягкие и без единого намека на рывок. Причем мощность и приличный момент достигаются уже на малых оборотах. Иными словами, бодрый подхват ощущается прямо с низов, и интенсивно раскручивать мотор, чтобы почувствовать себя ракетой, не потребуется.

Да и в плане расхода топлива с новой коробкой производителю удалось добиться экономии до 1 литра. Что касается младшего движка, развивающего 188 сил, то и его инженеры KIA не обидели. Теперь с ним в паре трудится модернизированная шестискоростная АКП, сбросившая лишний вес и научившаяся на 4% экономить «горючку». Да и переключения стали такими же плавными, как формы Ким Кардашьян. Хорошо, что хоть не такими же растянутыми.

Подвеска в обновленном KIA Sorento Prime прямо-таки сказать европейская — жесткая, но упругая. На идеальном покрытии автомобиль словно парит над дорогой, а вот при прохождении неровностей на кузов передаются вибрации. Более суровые рытвины вызывают раскачку, но если преодолевать их деликатно, то сглаживаются буераки не хуже, чем морщины на лице Софии Ротару после очередной подтяжки.

Пробить подвеску даже при остром желании достаточно сложно — мы заныривали в снежные овраги так, что стоящие на обочине «уазоводы» нервно крестились, а машине хоть бы хны. При этом ни у одного из седоков желания взглянуть на содержимое собственных желудков не возникало. Зато совершенно справедливо возник вопрос: «че по чем, хоккей с мячом»? Только вот ответа на него представители KIA пока, увы, не дают — цены будут оглашены ближе к старту продаж. А заказать фейслифтинговый «Соренто Прайм» раньше февраля не получится.

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26 декабря 2017
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