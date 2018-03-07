В России отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300

Речь идет о 3306 автомобилях Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, реализованных с сентября 2010 года по июль 2017-го. Причиной отзыва является возможная неисправность диодов в генераторе.

В случае их перегрева не исключены сбои с выработкой электроэнергии, в связи с чем двигатель и бортовое электрооборудование могут самопроизвольно отключиться. Кроме того, неисправные диоды возможно вызовут короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом.

На машинах будет произведена проверка номера детали генератора, и в случае необходимости — его замена. Уполномоченные представители изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей Jeep и Chrysler о необходимости, предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Напомним, что вчера в Женеве представили самый быстрый и мощный серийный внедорожник на планете Jeep Grand Cherokee Trackhawk.