Тест-драйв Jeep Wrangler Rubicon Unlimited: если в штанах есть папа Джонс

Сказать, что это автомобиль не для всех — значит не просто выступить в роли капитана Очевидность, а серьезно погрешить против истины. Ну какое там «не для всех»! «Мало для кого» будет куда точнее. Отсутствие широкой популярности, правда, компенсируется завидной верностью немногих избранных. Хотя и с этим последним пунктом не все так оптимистично.
Вадим Устинов

Последнее время ностальгия что-то совсем не отпускает. Ведь как оно раньше было — увидишь что-то новое, как всегда хреновое, и тут же расстроишься. Вот, мол, раньше и водка была крепче, и девки приветливее, и зимы морознее. О чем спор — как правило, для такого скепсиса каждый раз находились весьма серьезные резоны. Зато как отдыхала душа, когда взгляд натыкался на что-нибудь олдскульное! Вот оно, не обезображенное и чертовски подлинное…

Но чем дальше, тем больше нарушается баланс. И ныне не радуют даже осколки прошлого, стойко сопротивляющиеся превращению в убогий эрзац. Почему? Да просто веры нет, что они устоят под напором автомобильной попсы. Вот, скажем, легендарный Toyota Land Cruiser J7. Африканская саванна, австралийский буш, ближневосточная пустыня и азиатские джунгли — неприхотливый и надежный трудяга везде находил себе работу. А ныне что? Гидропневматическая подвеска, муфта Torsen, система Crawl control, электроприводы крышки багажника и люка, камеры кругового обзора и прочие девайсы, крайне необходимые в деле охоты на кенгуру. Да, еще и салон-каюта, в которую стыдно влезать даже в чистых кроссовках — не то, что в грязных сапогах.

В общем, разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа. Поневоле начнешь прикидывать примеривать эту же судьбу и на другие чудом сохранившиеся реликты.

Не могу сказать, что я большой охотник до внедорожных забав или поклонник неуклюжих вездеходов. Мне как-то ближе машинки типа BMW Z4. Но и там картина неутешительная — к примеру, под двухметровым капотом можно невзначай обнаружить трехцилиндровый турбомоторчик. Впрочем, речь тут не о них.

Очередной напряг прихватил недавно, причем совершенно неожиданно, по прочтении информации о том, что на Женевском автосалоне будет представлен Jeep Wrangler четвертого поколения. Американцы, естественно, уверяют в своей приверженности традициям, но слухи бродят разные. Например, что у версии Sahara появится режим автоматически подключаемого полного привода, что компанию Pentastar V6 составит двухлитровый двигатель с турбонаддувом, а новый мультимедийный центр распознает жесты.

Пока не криминально. Но ведь стоит мужику начать мыть посуду, и глядишь — он уже готов рожать. По крайней мере, встроенные в крылья гламурные поворотники и сглаженные линии кузова как минимум настораживают. И пока есть еще возможность прокатиться на старом добром автомобиле поколения JK, грех не воспользоваться таким случаем.

И вот я снова на водительском кресле «Рэнглера». Сижу, привыкаю. Архаичный салон не вызывает отторжения даже у тех, кто знакомится с ним впервые — разве что лишь легкую оторопь. Древний рычаг автоматической коробки, ходящий по ломаной прорези, простецкая панель приборов, безыскусные воздуховоды системы отопления, доисторический монитор мультимедийки, массивная ручка под носом у переднего пассажира — все это было бы ужасно, если бы не безукоризненно выдержанный лапидарный стиль и качественные материалы отделки.

Несмотря на примитивные органы управления регулировками кресел, устроиться со всеми удобствами труда не составляет. Один раз отладив под себя сидение, я спокойно выдерживал даже многочасовые перегоны. Впрочем, в удлиненной версии Unlimited и задние пассажиры на судьбу не ропщут — места там хоть отбавляй, и диван совершенно не похож на садовую скамейку. Непривычно вертикальное лобовое стекло и маленькие «дворники» вызывают улыбку, но обзор тем не менее великолепный — нужно только при маневрировании всегда держать в уме, что за перед радиаторной решеткой находится еще полметра бампера, который не виден с водительского насеста, а на двери багажника висит полноразмерная запаска.

Для скоростных упражнений на трассе есть множество куда более подходящих моделей, чем это рамное чудо техники с жестко подключаемым передним мостом и зависимой подвеской. Даже длиннобазный вариант не рекомендуется пытаться ввинчивать в крутой поворот — он норовит продолжить прямолинейное движение, хотя бы и боком. Зато про колдобины любых размеров и конфигураций можно забыть — замечать их автомобиль явно считает ниже собственного достоинства.

Впрочем, стихия Wrangler — неезженые тропы вдали от городов и асфальта. Поля, овраги и косогоры любой крутизны ему преодолевать только в радость. Даже не прибегая к принудительным блокировкам дифференциалов вполне возможно победить такие загогулины, какие другому автомобилю в страшном сне не снились. Богатый внедорожный арсенал «Рубикона», включающий помимо прочего понижающую передачу 4,0:1, два блокирующихся дифференциала и помощник при спуске, приходится пускать в ход только в самых экстремальных ситуациях вроде подъема и съезда с холма под углом в 45 градусов по колее, проложенной в рыхлой почве и обильно присыпанной снегом. На такое препятствие и смотреть-то со стороны страшно — не то, чтобы туда лезть.

Сначала продолжительные марш-броски по трассам, потом внедорожные покатушки — и расход бензина стабилизировался в районе 19 литров на сотню. Это очень далеко от 11,7 л/км, заявленных в ТТХ, но зато правда. Накормить 3,6-литровый V6 досыта не так уж легко.

Да и не в экономии дело. Потратив на покупку Wrangler Rubicon Unlimited 3 490 000 рублей, вряд ли кто-нибудь станет ограничивать себя в адреналине из-за боязни перерасхода топлива. Этот автомобиль не терпит жмотов и в принципе не готов идти на компромиссы, ставя своего хозяина в весьма жесткие рамки. Он не любит примерных семьянинов, предпочитая в качестве экипажа безбашенных друзей водителя. Если вы — маньяк экологии или безопасности (хоть активной, хоть пассивной), то Wrangler также не лучший для вас выбор. Сибаритам, невзирая на роскошную кожу с аккуратной прострочкой, не удастся получить удовольствие из-за высоких сидений, узких дверей, посредственного звучания аудиосистемы, голого металла и пластика крыши, равно как других прелестей спартанского интерьера.

Существует верный способ определить, подружитесь вы с «Джипом», или нет. Все очень просто: если он вам понравился с первого взгляда со всеми своими массивными дверными петлями, широченными колесными арками, издевательски-вызывающими проволочными антеннами, то вы найдете общий язык. Wrangler подарит вам свободу, приключения и распахнет перед вами двери удивительного братства джиперов. Но чтобы по максимуму реализовать возможности автомобиля, вам придется соответствовать идеалу начальника Эрика Лассарда: «Когда я учился в академии у каждого новобранца был нужный рост, вес и у каждого был папа Джонс в штанах».

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6 марта 2018
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