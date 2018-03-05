Тест-драйв Jeep Wrangler Rubicon Unlimited: если в штанах есть папа Джонс

Последнее время ностальгия что-то совсем не отпускает. Ведь как оно раньше было — увидишь что-то новое, как всегда хреновое, и тут же расстроишься. Вот, мол, раньше и водка была крепче, и девки приветливее, и зимы морознее. О чем спор — как правило, для такого скепсиса каждый раз находились весьма серьезные резоны. Зато как отдыхала душа, когда взгляд натыкался на что-нибудь олдскульное! Вот оно, не обезображенное и чертовски подлинное…

Но чем дальше, тем больше нарушается баланс. И ныне не радуют даже осколки прошлого, стойко сопротивляющиеся превращению в убогий эрзац. Почему? Да просто веры нет, что они устоят под напором автомобильной попсы. Вот, скажем, легендарный Toyota Land Cruiser J7. Африканская саванна, австралийский буш, ближневосточная пустыня и азиатские джунгли — неприхотливый и надежный трудяга везде находил себе работу. А ныне что? Гидропневматическая подвеска, муфта Torsen, система Crawl control, электроприводы крышки багажника и люка, камеры кругового обзора и прочие девайсы, крайне необходимые в деле охоты на кенгуру. Да, еще и салон-каюта, в которую стыдно влезать даже в чистых кроссовках — не то, что в грязных сапогах.