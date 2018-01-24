Состоялась премьера «спортивного» Jeep Grand Cherokee S

Ключевая особенность Jeep Grand Cherokee с литерой S — оформление внешнего вида в черном цвете. Автомобиль выделяют 20-дюймовые колесные диски, затемненная решетка воздухозаборников, тонированные стекла, окантованные черным хромом, и патрубки выхлопной системы, оформленные все в том же цвете. Интерьер специальной версии внедорожника декорирован темным деревом и металлическими вставками, на сиденьях — перфорированная наппа.

«Спортивный» Grand Cherokee оснащается мультимедийным комплексом с 8,4-дюймовым тачпадом, 506-ваттной аудиосистемой Alpine, автопарковщиком, панорамной крышей, сиденьями с обогревом и вентиляцией. Кроме того, «вездеход» обладает системой постоянного полного привода Quadra-Drive II с задним самоблокирующимся дифференциалом, а также пятью режимами движения Selec-Terrain.

В отличие от обычных Grand Cherokee, «Эска» располагает спортивной подвеской. В остальном же — все, как обычно. В моторную гамму модели, напомним, входят 3,0-, 3,6- и 6,4-литровые двигатели мощностью 238, 286 и 468 л. с. В паре с каждым из них трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Стартовая цена внедорожника в нашей стране составляет на сегодняшний день 2 795 000 рублей.