Tesla, сожри свое сердце!

Фото: www.reuters.com
Любая авария со смертельным исходом является в первую очередь трагедией. Однако автопроизводители, занятые разработкой «передовых» как они считают технологий автономного вождения, пытаются использовать даже такой повод для дискредитации своих конкурентов и рекламы собственных методов.
Эдуард Раскин

Две трагических аварии, произошедших с беспилотными автомобилями, взбудоражили руководителей гигантов автомобилестроения. При этом, естественно, каждый из них старался показать, что он-то уж точно д’Артаньян, а вот с остальными вопрос не столь ясен. Поскольку реальных успехов в деле разработки автономных технологий пока не так много, некоторые готовы «срезать углы» в своем стремлении опередить конкурентов. В результате под угрозу ставится безопасность не только пассажиров беспилотника, но и окружающих его участников дорожного движения.

— Некоторые конкуренты (не буду называть по имени, поскольку их много) пытаются участвовать в гонке и стать первыми, кто продемонстрировал автономное вождение. Я не очень уверен, что быть первым настолько важно, — заявляет Джек Холлис, вице-президент Toyota по продажам в США. — Куда важнее иметь возможность обеспечить клиенту 100-процентную уверенность.

Тем не менее, компания собирается представить свой беспилотный электромобиль уже к летним Олимпийским играм—2020 в Токио — то есть, уже через какие-то два года.

Фото: www.engadget.com

Представителю японской компании вторит руководитель бренда Cadillac в концерне General Motors Йохан де Найссен:

— Мы твердо уверены, что бета-тестирование и разработка должны проводиться в контролируемой среде опытными инженерами, а не потребителями. Если это означает, что нам придется развиваться медленнее, то пусть будет так.

Впрочем, приверженность умеренности и аккуратности не мешает ему с удовольствием цитировать автора портала Mashable, протестировавшего на Cadillac систему Super Cruise, которая позволяет водителю надолго отрывать руки от руля, и воскликнувшего в экстазе: «Тесла, кусай локти!» В английском варианте эта фраза, кстати, звучит куда выразительнее: «Тесла, сожри свое сердце!»

И ничего, что президент GM Мэри Барра буквально на днях заявила о том, что компания начнет выпускать беспилотники уже в 2019 году?

А член совета директоров BMW AG Питер Шварценбауэр, пользуясь случаем, пинает новичков от автопрома вроде Uber, Google и прочих производителей пылесосов, которые решили немного подвинуть мэтров и, пользуясь подвернувшимся случаем, урвать себе кусочек пирога:

— Каждый решает сам: доверит он свою жизнь компании, доказавшей своей репутацией, что она может выводить на рынок безопасные автомобили, или же он доверит свою жизнь тому, кто только что выпустил свой первый автомобиль.

Фото: michiganradio.org

Правильные слова, красивые жесты, увесистые оплеухи конкурентам — все это было бы весьма убедительным, если бы сама идея беспилотников не находилась в настоящее время ult-nj за гранью реальности. И дело даже не в том, что совершенно непонятно как быть с моральным аспектом использования автономных автомобилей.

Люди не готовы пересаживаться из-за руля на заднее сиденье. Так, по данным Американской автомобильной ассоциации еще до инцидента с беспилотником Uber 63% американцев заявили, что побоялись бы проехать на полностью автономной машине.

В заключение очень хочется процитировать парадоксальное заявление Холлиса — как мы помним, это вице-президент Toyota по продажам в Соединенных Штатах:

— Я даже не знаю, какой вообще существует процент людей, которые хотят, чтобы процесс вождения был полностью автономным. Взять к примеру меня — я предпочту водить сам.

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29 марта 2018
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