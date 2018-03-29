Tesla, сожри свое сердце!

Две трагических аварии, произошедших с беспилотными автомобилями, взбудоражили руководителей гигантов автомобилестроения. При этом, естественно, каждый из них старался показать, что он-то уж точно д’Артаньян, а вот с остальными вопрос не столь ясен. Поскольку реальных успехов в деле разработки автономных технологий пока не так много, некоторые готовы «срезать углы» в своем стремлении опередить конкурентов. В результате под угрозу ставится безопасность не только пассажиров беспилотника, но и окружающих его участников дорожного движения.

— Некоторые конкуренты (не буду называть по имени, поскольку их много) пытаются участвовать в гонке и стать первыми, кто продемонстрировал автономное вождение. Я не очень уверен, что быть первым настолько важно, — заявляет Джек Холлис, вице-президент Toyota по продажам в США. — Куда важнее иметь возможность обеспечить клиенту 100-процентную уверенность.

Тем не менее, компания собирается представить свой беспилотный электромобиль уже к летним Олимпийским играм—2020 в Токио — то есть, уже через какие-то два года.