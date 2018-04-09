Lifan представит новый вариант бюджетного седана Solano

Премьера электрической версии, которую анонсировала компания Lifan, состоится 25 апреля на международном мотор-шоу в Пекине. На китайском рынке седан Solano II известен под названием Lifan 650.

Новая версия Lifan 650 EV оснащена новым электромотором, развивающим мощность 82 л. с и крутящим моментом 213 Нм. Запас хода на электрическом заряде составляет 155 км, а максимальная скорость — 120 км в час.

В настоящеев время на российском рынке Lifan Solano II доступен с 1,5-литровым двигателем мощностью 100 л. с. и 1,8-литровой 133-сильной силовой установкой. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях в ценовом диапазоне от 587 902 до 715 302 рублей.