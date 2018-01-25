В России подорожали автомобили Lifan

На сегодняшний день компания Lifan является лидером российского рынка среди всех китайских автостроителей. В январе-декабре, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в пользу машин этой «поднебесной» марки сделали выбор 16 964 наших соотечественника. Очевидно, в «Лифане» решили, что раз их автомобили пользуются в России высоким спросом, можно и цены задрать — все равно ведь «разлетаться» будут.

Кроссовер Lifan X60, который останется в модельном ряду марки, несмотря на вывод модели X70, как минимум до конца нынешнего года, теперь стоит от 739 900 рублей. Прайс на эту машину вырос на 30 000 целковых. Очевидно, когда дилеры начнут продавать X70 — следующее поколение X60 под другим названием — стоимость новинки составит не менее 750 000 рублей.

На те же 30 000 подорожали другие два кроссовера. За новенький X50 в автосалоне теперь попросят как минимум 659 000 рублей, за MYWAY — от 869 900. Седан Murman оценили в 989 900 рублей — то есть плюс 40 000 к прежнему прайсу, а Solano II — в 729 900 рублей.

Впрочем, у покупателей еще есть шанс обзавестись машиной с шильдиком Lifan по старым ценам. В настоящее время дилеры распродают автомобили, сошедшие с конвейера в 2017-м. Они, разумеется, дешевле, но стоит учитывать, что на них не распространяются государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», воспользовавшись которыми можно сэномить 10% от стоимости авто.