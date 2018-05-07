Названы сроки премьеры «заряженного» Aston Martin DB11 AMR

О том, что «горячий» Aston Martin DB11 AMR в скором времени увидит свет, свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте марки. Правда, никаких подробностей на вэб-странице нет — британцы решили сохранить интригу до публичной премьеры, которая по данным Autoblog, состоится во второй половине текущего года.

Предполагается, что DB11 в модификации AMR можно будет опознать по особому дизайну экстерьера и дополнительным элементам аэродинамического обвеса. Вероятно, автомобиль укомплектуют более мощным двигателем и усиленными тормозными механизмами. Скорее всего, модернизации также подвергнутся система рулевого управления и подвеска.

Напомним, что помимо DB11 AMR в настоящее время к премьере готовится и возрожденный Aston Martin DBS, который придет на смену модели Vanquish, продающейся с 2012 года. Ожидается, что презентация этого автомобиля состоится в июне.