Audi будет транслировать ЧМ-2018 по футболу

Сервис называется 2018 World Cup Ticker и в виде одноименного приложения доступен на всех моделях Audi, оснащенных мультимедийными системами MIB 1 или MIB 2 MMI с поддержкой технологии 3G+. Для работы с ним требуется подключение к Интернету. Как подчеркивают представители компании, «пользователь, находясь за рулем, сможет узнавать новости о командах и игроках, расписание матчей, общий зачет, результаты игры, а также текущий счет встречи».

Новость, безусловно, позитивная, если бы не одно «но». Продажи марки в России не столь хороши, как хотелось бы. А точнее — падают пятый год подряд. Достаточно сказать, что в минувшем году было продано лишь 16 878 авто из Ингольштада. Да и годо ранее он составили только 20 705 штук (для сравнения: в 2013 году компания реализовала у нас 36 150 автомобилей). Иначе говоря, новым приложением сможет воспользоваться мизерное количество болельщиков.