В России стартует производство Citroën SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP

Автомобили построены на платформе EMP2 в максимально длинном кузове — 5309 мм. Данные комплектации будут представлены в семиместном исполнении. Микроавтобусы в этих версиях оснащены многочисленными помощниками: активный круиз-контроль, который к тому же будет следить за движением в полосе и «слепыми» зонами с помощью специального индикатора, автоматическое управление ближним и дальним светом, передний и задний парктроники, камера заднего вида. Кроме того, Business Lounge (SpaceTourer) и Business VIP (Traveller) укомплектованы сенсором, который позволяет открывать двери «без рук»: достаточно провести ногой под углом заднего бампера с соответствующей стороны. В комплектациях также предусмотрено дистанционное управление сдвижных дверей. В базовом варианте автомобили оснащены навигатором Tom-Tom и функцией распознавания голосовых команд. В обеих моделях стоят 150-сильные двигатели 2.0 Blue Hdi и автоматическая коробка передач. Заявленный расход топлива для двух этих авто — 6,4 л на «сотню» в смешанном цикле.

Производитель не забыл позаботиться и о том, чтобы машины могли существовать в российских реалиях: подвеску усилили, дорожный просвет увеличили до 175 мм, а также установили защиту картера, предпусковой подогреватель двигателя с дистационным управлением и аккумулятор увеличенной емкости.