Росстандарт объявил об отзыве опасных для жизни колесных дисков

Фото www.monster-safety.com
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы добровольного отзыва колесных алюминиевых дисков «Премьер». Производителем партии бракованной продукции является ООО «ФЕСТ».
Иван Флягин

Отзыву подлежат колесные диски «Премьер» 7,0Jx16H2, которые были проданы в период с ноября 2015-го по февраль 2018 года. Причиной отзыва стал тот факт, что продукция не выдержала контрольных испытаний на удар Правил ООН 124−00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов».

Всем автолюбителям, кто приобрел эти диски, предложат денежную компенсацию или выполнят замну на аналогичный товар, соответствующий требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Напомним, что не так давно в России было объявлено о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва колесных алюминиевых дисков «Фаэтон», произведенных российской компанией «Мегалюм».

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19 июня 2018
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