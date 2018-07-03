Infiniti выпустит пять новых моделей

На первоначальном этапе производимые в Поднебесной автомобили будут продаваться исключительно для аборигенов. В дальнейшем, вероятно, эти машины поедут на мировой рынок.

Мы рассчитываем, что к 2025 году более 50% всех автомобилей Infiniti, проданных в мире и в Китае, будут оснащены электрическими силовыми установками. Мы представляем новейшие технологии: например, первый в мире двигатель с изменяемой степенью сжатия VC-Turbo и гибридную систему e-Power, — заявил президент Infiniti Роланд Крюгер.

Громадные планы марки и по дальнейшей электрификации модельной линейки. Первыми «зеленые» новинки Infiniti, включая гибриды и электрокары, увидят китайцы. В России машины а-ля Green Peace массовый интерес не вызывают.