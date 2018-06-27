Стыдно, у кого видно: сравнительный тест-драйв Skoda Superb и Hyundai Sonata

Когда раньше, говоря о «бизнесе», мы подразумевали 5-ю серию BMW и тому подобные Audi A6, то теперь в элитный кружок без стеснения и спроса лезут все, кому не лень. Хорошо, если у тебя хотя бы имеются габариты, вроде бы соответствующие классу, обилие а-ля премиальных опций и мощный мотор. Последователей Toyota Camry, которой в действительности до уровня «немцев», как АВТОВАЗу до создания автомобилей, сегодня становится все больше. Впрочем, есть и приятные исключения. Например, новичок рынка — Hyundai Sonata, имеющий все шансы отобрать клиентуру и у той же «Кэмри», и у догоняющих.

Недавно портал «АвтоВзгяд» сталкивал лбами «Сонату» с японской Mazda6 — подробнее об этой схватке можно прочитать здесь. Теперь же мы решили противопоставить корейский седан пустившему в России свои немецкие корни чешскому лифтбэку Skoda Superb. Посмотрим, кто из них выйдет победителем.