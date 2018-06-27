Стыдно, у кого видно: сравнительный тест-драйв Skoda Superb и Hyundai Sonata

По правилам игры в бизнес-сегменте на снисхождения рассчитывать не приходится. Здесь все по-взрослому, и за любое несоответствие — вылет. Если, конечно, ты не представитель среднего класса, искусно прикинувшийся бизнесменом. Может ли такое быть? Еще как!
Когда раньше, говоря о «бизнесе», мы подразумевали 5-ю серию BMW и тому подобные Audi A6, то теперь в элитный кружок без стеснения и спроса лезут все, кому не лень. Хорошо, если у тебя хотя бы имеются габариты, вроде бы соответствующие классу, обилие а-ля премиальных опций и мощный мотор. Последователей Toyota Camry, которой в действительности до уровня «немцев», как АВТОВАЗу до создания автомобилей, сегодня становится все больше. Впрочем, есть и приятные исключения. Например, новичок рынка — Hyundai Sonata, имеющий все шансы отобрать клиентуру и у той же «Кэмри», и у догоняющих.
Недавно портал «АвтоВзгяд» сталкивал лбами «Сонату» с японской Mazda6 — подробнее об этой схватке можно прочитать здесь. Теперь же мы решили противопоставить корейский седан пустившему в России свои немецкие корни чешскому лифтбэку Skoda Superb. Посмотрим, кто из них выйдет победителем.
ЭКСТЕРЬЕР
Чем же отличаются друг от друга автомобили, которые все еще не премиум, но уже не эконом в «Яндекс-такси»? Внешне каждый из соперников хорош по-своему. Чех выглядит мускулисто и угрожающе — не в последнюю очередь благодаря резким выштамповкам, хищному прищуру фар и агрессивного вида фонарям. Кореец держится скромнее, но зато его костюмчик явно элегантнее, о чем свидетельствуют плавные обводы кузова и граненые бамперы.
Иначе говоря, Skoda олицетворяет собой драйв и амбиции, а Hyundai — размеренность и практичность. Кто бы что из вас не выбрал, а ясно одно: обе машины внешне явно интереснее пресловутой Toyota Camry, тщетно пытающейся угнаться за современными дизайнерскими трендами.
По объему внутреннему пространства «Соната» чуточку уступает «Супербу» — разница в 36 мм колесной базы свое дело сделала. Впрочем, корейцы настолько грамотно подошли к компоновке салона, что недостатка места ни в ногах, ни в плечах пассажиры дивана не заметят. Если, конечно, задний ряд одновременно не займут Николай Валуев с Екатериной Варнавой.
Впрочем, их легко можно будет разместить в багажном отсеке — в Hyundai Sonata он принимает до 510 литров полезного и не очень груза. Правда, в Skoda Superb он значительно больше — 584 литра, а это значит, что боксеру-депутату можно не ограничиваться лишь одной-единственной партнершей.
А как обстоят дела с посадкой водителя? Память настроек сидений, обогревы-обдувы, кожа-рожа — этим всем могут похвастать оба автомобиля, претендующих на членство в бизнес-классе. Вот только холодильником в центральном подлокотнике «Сонату» корейцы обделили, поэтому любители холодненького пива — милости просим в «Шкоду».
В плане эргономики обе машины заслуживают похвалы, за некоторыми исключениями. Чешский лифтбэк привычно не избалован фольксвагеновскими изысками, но зато здесь все предельно ясно и удобно. Седан из Страны утренней свежести позаимствовал лучшие идеи у BMW и культурно их переосмыслил. Правда, алгоритмы настроек мультимедиа могли бы быть благосклоннее к пользователю — смартфоны с головным устройством чаще ругаются, чем мирятся. В «Супербе» дружба гаджетов с «головой» — это раз и навсегда.
Порядком досаждает в Hyundai типично азиатская синева «приборки» — подсветка в Skoda, пусть и светлая, но мягкая и не раздражающая. А еще корейцам стоит поработать над звучанием аудиосистемы, захлебывающейся так же, как Григорий Лепс во время пения после очередной поднятой со стола рюмки.
Корейцы, конечно, молодцы — делают большущие шаги вперед. Да, владельцы возомнившей себя не пойми кем Toyota Camry могут начинать курить, ибо по рулевому управлению и подвеске Hyundai Sonata намерена уделать японского хедлайнера то ли в среднем, то ли в бизнес-классе. Но вот до настроек «баранки» Skoda Superb «Сонате» так же далеко, как Ольге Бузовой до умения петь. Чешский обод плотный и молниеносно реагирующий на упражнения водителя, в то время, как корейский запаздывает с обратной связью, да к тому же лишен желаемой тяжести.
Впрочем, к особенностям «сонатовской» рулежки довольно быстро привыкаешь. Как, собственно, и к незначительным отклонениям от траектории во время резкого маневрирования на высокой скорости. В этом плане «Шкода» — эталон. Подвеска лифтбэка сбалансирована даже получше, чем продолжение спины у Марии Шараповой, да и удары дорожных колдобин она отбивает эффективнее, чем российская теннисистка подачи оппонентов. Корейский седан поглощает ухабы мягко, но неохотно.
Выигрывает у Hyundai «европеец» и обилием полезных штучек. Например, наличием ассистента, предупреждающего об опасном сближении с тем или иным объектом. Здесь же система кругового обзора и умный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущей машины и самостоятельно сбрасывающий скорость вплоть до полной остановки.
С другой стороны, далеко не каждый захочет доверить управление автомобилем электронике, а хвастаться этими плюшками перед соседом, зомбированным ездой на Toyota Camry, все равно бессмысленно. Ну а что касается динамики, то оба автомобиля честно и без малейших претензий едут на свои деньги.
Кстати, о деньгах. Корейский седан с мотором о 150 «лошадях», погоняемых шестискоростной автоматической коробкой передач, попросит выложить не менее 1 275 000 рублей. В то время, как лифтбэк из Чехии с аналогичным по мощности агрегатом, но сопряженным с семью ступенями доведенного до ума «робота», отберет у покупателя на 250 000 больше.
Что касается более расторопных версий, то две педали и 188 сил Hyundai Sonata обойдутся вам в 1 625 000 рублей. А 180 «скакунов» Skoda Superb удастся пришпорить, заплатив без малого 1 850 000 «деревянных». Вероятно, разницу в 225 000 берут себе в качестве чаевых представители материнского бренда Volkswagen за предоставленные чехам лекала. Если у вас напористый характер, и по душе азартная рулежка, то скупиться на чай не стоит.
Но при желании деликатно и вальяжно перемещаться в пространстве, есть смысл познакомиться с «азиатом». Ничего плохого за ним, как и за конкурентом из Старого Света, замечено не было. А стыдно — снова привет, Toyota Camry! — у кого видно.