Ford Mondeo получил в России новую версию

Фото: Ford
Популярный американский седан среднего класса Ford Mondeo все больше претендует на членство в бизнес-сегменте. Встречайте новую версию с символичным названием Business Edition по цене от 1 758 000 рублей. Чем же козыряет Ford Mondeo в столь статусном исполнении?
Вячеслав Василенко

Отныне в отделке салона автомобиля использована более качественная кожа, комбинированная с замшей, а кресла оснащены десятью электрическими регулировками и функцией памяти настроек. К тому же, диван теперь имеет обогрев, а его пассажиров не получится увидеть снаружи благодаря тонированным стеклам.

Кроме того, Business Edition порадует светодиодными динамическими фарами, навигацией с международными картами и умением реагировать на голосовые команды водителя. Венчает картину камера заднего вида с отменной графикой изображения.

В сочетании с 2,5-литровым мотором о 149 «лошадях» и шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом» Ford Mondeo в бизнес-костюмчике попросит за себя 1 758 000 рублей. А вот седан с более мощным, 199-сильным турбодвижком потянет минимум на 1 898 000 рублей.

Впрочем, воспользовавшись фирменными финансовыми программами Ford, можно сэкономить без малого 100 000 «деревянных».

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23 июля 2018
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