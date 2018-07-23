Ford Mondeo получил в России новую версию

Отныне в отделке салона автомобиля использована более качественная кожа, комбинированная с замшей, а кресла оснащены десятью электрическими регулировками и функцией памяти настроек. К тому же, диван теперь имеет обогрев, а его пассажиров не получится увидеть снаружи благодаря тонированным стеклам.

Кроме того, Business Edition порадует светодиодными динамическими фарами, навигацией с международными картами и умением реагировать на голосовые команды водителя. Венчает картину камера заднего вида с отменной графикой изображения.

В сочетании с 2,5-литровым мотором о 149 «лошадях» и шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом» Ford Mondeo в бизнес-костюмчике попросит за себя 1 758 000 рублей. А вот седан с более мощным, 199-сильным турбодвижком потянет минимум на 1 898 000 рублей.

Впрочем, воспользовавшись фирменными финансовыми программами Ford, можно сэкономить без малого 100 000 «деревянных».