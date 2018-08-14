В США возрождают гражданские версии Hummer H1

Фото MSA
Компания Mil-Spec Automotive (MSA), специализирующаяся на модернизации пикапов, выпустит ограниченную серию внедорожников Hummer H1. Инженеры MSA существенно обновили модель и усовершенствовали не только интерьер, но и техническую начинку. Напомним, что производство дорожных версий военного «вездехода» прекратилось в 2006 году в связи с нерентабельностью.
Иван Флягин

Компания MSA представила Hummer H1 с индексом 003, который получил новую подвеску с увеличенной на 203 мм колеей, усиленные приводы, модернизированную двухступенчатую раздатку, интегрированную систему подкачки колес, светодиодную оптику, камеру заднего вида, усовершенствованное рулевое управление и многие другое.

Новый «Хаммер» оснащен дизельным мотором V8 объемом 6,6 л мощностью 510 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым «автомтатом» Allison 1000. Внедорожник оценен в 230 000 долларов (больше 15 500 000 рублей). Новоиспеченный Hummer H1 выпустят лимитированной серией в количестве 12 экземпляров.

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14 августа 2018
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