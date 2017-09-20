Арнольд Шварценеггер представил новый Hummer

На строительство концептуального электрокара на базе Hummer H1 у австрийских специалистов ушло всего лишь навсего два месяца.

Разработчики проекта оснастили трехтонную машину парой электрических двигателей суммарной мощностью 490 лошадиных сил, а также 100-киловаттной аккумуляторной батареей. С такими характеристиками «бездорожник» способен преодолевать до 300 километров без дополнительной подзарядки, развивая при этом скорость под 120 км/ч.

Напомним, что серийное производство «Хаммеров» было прекращено концерном General Motors в 2010 году.