Арнольд Шварценеггер представил новый Hummer

motortrend.com
На церемонии открытия научно-исследовательского центра Kreisel Electric в Австрии состоялась презентация первого за всю историю модели Hummer с электрической силовой установкой. Новинку представил голливудский актер Арнольд Шварценеггер.
Мирон Горин

На строительство концептуального электрокара на базе Hummer H1 у австрийских специалистов ушло всего лишь навсего два месяца.

Разработчики проекта оснастили трехтонную машину парой электрических двигателей суммарной мощностью 490 лошадиных сил, а также 100-киловаттной аккумуляторной батареей. С такими характеристиками «бездорожник» способен преодолевать до 300 километров без дополнительной подзарядки, развивая при этом скорость под 120 км/ч.

Напомним, что серийное производство «Хаммеров» было прекращено концерном General Motors в 2010 году.

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20 сентября 2017
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