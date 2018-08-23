Как выглядит новый Ford Focus ST

Судя по фотографиям, экстерьер изменился совсем несущественно засчет новой радиаторной решетки и заднего диффузора. По предварительным данным, гораздо более значительные новшества получит салон хетчбэка, который будет оформлен более дорогими материалами отделки.

Скорей всего, новый Ford Focus ST оснастят 252-сильным мотором семейства EcoBoost объемом 2,3 л. Официальная премьера хетчбэка запланирована на автосалон в Детройте, который пройдет в начале 2019 года, а к началу лета новинка встанет на конвейер.

Напомним, что недавно компания Ford представила новый среднеразмерный кроссовер под названием Territory, которое он унаследовал от SUV, продавашегося на австралийском рынке с 2004 по 2016 года. Автомобиль ориентирован исключительно на китайского потребителя.