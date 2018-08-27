За счет чего мировой авторынок в июле вырос на 1,9%

В прошлом месяце мировой авторынок прибавил в объемах на 1,9% — до 7 500 000 реализованных машин. Всего с начала 2018 года продажа автомобилей на планете увеличилась на 3,3% до 55 803 000 единиц, а годовой уровень составил 96 085 000 штук.

Несмотря на то, что китайцы сохраняют лидерство с июльским показателем в 1 886 000 машин, количество реализованных авто в Поднебесной упало на 3,1%. Второй лидер — США — с показателем 1 369 000 единиц также сократился на 3%.

Как сообщает Автостат, в Западной Европе сохранятеся положительная динамика — плюс 8,8% (1 340 000 штук). В ее восточной части прирост составил 359 400 машин, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В Южной Америке в июле продано 272 800 авто (плюс 6,6%). Не отстает и российский авторынок, где по-прежнему наблюдается двузначный рост продаж автомобилей — плюс 10,6%.