Объявлены цены на новый Volkswagen Tiguan

За 1 459 000 рублей клиент получит автомобиль в версии Trendline с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., механической шестиступенчатой коробкой и передним приводом. Та же комплектация, но с шестиступенчатым «роботом», оценивается уже в 1 559 000 рублей. Самый дешевый Tiguan с полноприводной трансмиссией 4Motion, вооруженный 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и «механикой» стоит от 1 659 000 рублей.

Машина достаточно неплохо упакована: в список оборудования входят система контроля дистанции с функцией экстренного торможения, ассистент аварийного торможения Multiсollision Brake, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, аудиосистема с 5-дюймовым дисплеем и интерфейсами USB и Bluetooth, а также система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Цены на комплектацию Comfortline стартуют от 1 559 000 рублей — за автомобиль с базовым мотором, «механикой» и передним приводом. Версия с шестиступенчатой DSG и 150-сильным двигателем потребует доплаты в 110 000 целковых, а полный привод доведет ценник до 1 769 000 рублей. За вариацию с двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л.с. придется выложить 1 859 000 «деревянных», а машина с бензиновым 180-сильным мотором того же объема обойдется минимум в 1 909 000 рублей. Обе версии оснащаются семиступенчатой DSG и полным приводом.