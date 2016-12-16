Объявлены цены на новый Volkswagen Tiguan

Фото: Volkswagen
Второе поколение популярного кроссовера народной марки уже выпускается на заводе компании в Калуге. Российские покупатели смогут выбрать между четырьмя бензиновыми и одним дизельным агрегатом, механической или роботизированной трансмиссиями, передним или полным приводом. Кроме того, в продажу поступила внедорожная модификация, отличающаяся увеличенным дорожным просветом.

Олег Лозовой

За 1 459 000 рублей клиент получит автомобиль в версии Trendline с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., механической шестиступенчатой коробкой и передним приводом. Та же комплектация, но с шестиступенчатым «роботом», оценивается уже в 1 559 000 рублей. Самый дешевый Tiguan с полноприводной трансмиссией 4Motion, вооруженный 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и «механикой» стоит от 1 659 000 рублей.

Машина достаточно неплохо упакована: в список оборудования входят система контроля дистанции с функцией экстренного торможения, ассистент аварийного торможения Multiсollision Brake, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, аудиосистема с 5-дюймовым дисплеем и интерфейсами USB и Bluetooth, а также система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Цены на комплектацию Comfortline стартуют от 1 559 000 рублей — за автомобиль с базовым мотором, «механикой» и передним приводом. Версия с шестиступенчатой DSG и 150-сильным двигателем потребует доплаты в 110 000 целковых, а полный привод доведет ценник до 1 769 000 рублей. За вариацию с двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л.с. придется выложить 1 859 000 «деревянных», а машина с бензиновым 180-сильным мотором того же объема обойдется минимум в 1 909 000 рублей. Обе версии оснащаются семиступенчатой DSG и полным приводом.

Фото: Volkswagen

К уже имеющемуся в комплектации Trendline оборудованию в Comfortline добавляется обогрев задних сидений, светодиодные фары, парктроник, розетка на 230 В и фонарик в багажном отделении. Дополнительно производитель предлагает панорамную крышу, опциональные сиденья, навигационную систему и электропривод пятой двери.

Топовая комлектация Highline стоит как минимум 1 829 000 рублей с передним приводом и 1 929 000 — с полным. Оба варианта предполагают 1,4-литровый 150-сильный мотор и шестиступенчатую DSG. Полноприводные модификации с семиступенчатым роботом и двухлитровыми моторами оцениваются следующим образом: дизель 150 л.с. — от 2 019 000 руб., бензин 180 л.с. — от 2 069 000, и наиболее мощный агрегат 220 л.с. — от 2 139 000 рублей.

Покупатели машины в этой комплектации получают лобовое стекло с электрообогревом, адаптивные фары, 18-дюймовые диски, цифровую «приборку» Active info Display, комбинированную отделку салона и аудиосистему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Опционально на автомобиль также устанавливаются адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система кругового обзора Area View и кожаные сиденья с электроприводом Smart Comfort Seats.

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16 декабря 2016
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