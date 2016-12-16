В Москве расплодились поддельные камеры контроля скорости

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался о выполнении годового плана по установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Их стало в полтора раза больше, чем в начале 2016-го.

Максим Строкер

ЦОДД Москвы сообщил, что в городе завершен ввод в строй 500 новеньких комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. До последнего времени их было 924, теперь — 1424 штук. И еще на столбах развешено 305 фальшивых «камер», имитирующих работу настоящих комплексов. Напомним, что в конце лета этого года вокруг одной из разновидностей новых камер контроля, «Стрелка+» скорости разразился скандал. Автовладельцам с улиц Москвы стали в массовом порядке приходить «письма счастья» удивительного содержания.

Подобные постановления выписывались за езду по обочине, когда камера фиксировала на ней не саму машину, а лишь отбрасываемую ею тень, или вообще — отблеск ее фар от мокрой дороги. Полиция, помнится, даже останавливала их эксплуатацию, чтобы понять что к чему. Заметим, что 500 комплексов, о запуске которых сейчас отчитался ЦОДД, относятся к другому виду — «АвтоУраган-ВСМ2». Они, как и «Стрелки+», умеют определять скорость машины как с помощью радара, так и с помощью обработки видеоизображения. Как и прославившиеся своими «глюками» «Стрелки+», новые камеры могут высчитывать и среднюю скорость машины на участке, и следить за обочинами и «выделенками».

Еще один любопытный нюанс всплыл на поверхность, когда столичные транспортные чиновники рассказали о том, кому принадлежать эти камеры. Сообщалось, что город будет платить арендную плату поставщику этих комплексов автоматической фиксации в течение 5 лет их эксплуатации. А потом это оборудование должно перейти в собственность столицы. Мол, так выгодней для городского бюджета. Но если ознакомится с «Описанием типа средства измерения «АвтоУраган-ВСМ2» выясняется, что его средний срок службы, установленный производителем составляет всего 6 лет. То есть в течение года после перехода этих устройств в собственность столицы, большинство из этих 500 аппаратов превратятся в металлолом.

И бюджету города придется, видимо, закупать у производителя еще полтысячи «АвтоУраган-ВСМ2». Отличная бизнес-схема непрерывного отчисления денег из бюджета города в пользу поставщика камер автоматической фиксации. Но, скорее всего, дополнительные, помимо аренды, расходы московской казны на эти замечательные камеры начнутся еще раньше. Дело в том, что средний срок наработки на отказ комплекса установлен производителем на уровне 35 000 часов — чуть меньше 4-х лет. То есть еще и за ремонты «АвтоУраган-ВСМ2» Москва гарантированно отслюнявит поставщику этих замечательных камер немалую сумму.

превышение скорости, выделенная полоса, сплошная линия, штрафы, ПДД
16 декабря 2016
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