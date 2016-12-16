В Москве расплодились поддельные камеры контроля скорости

ЦОДД Москвы сообщил, что в городе завершен ввод в строй 500 новеньких комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. До последнего времени их было 924, теперь — 1424 штук. И еще на столбах развешено 305 фальшивых «камер», имитирующих работу настоящих комплексов. Напомним, что в конце лета этого года вокруг одной из разновидностей новых камер контроля, «Стрелка+» скорости разразился скандал. Автовладельцам с улиц Москвы стали в массовом порядке приходить «письма счастья» удивительного содержания.

Подобные постановления выписывались за езду по обочине, когда камера фиксировала на ней не саму машину, а лишь отбрасываемую ею тень, или вообще — отблеск ее фар от мокрой дороги. Полиция, помнится, даже останавливала их эксплуатацию, чтобы понять что к чему. Заметим, что 500 комплексов, о запуске которых сейчас отчитался ЦОДД, относятся к другому виду — «АвтоУраган-ВСМ2». Они, как и «Стрелки+», умеют определять скорость машины как с помощью радара, так и с помощью обработки видеоизображения. Как и прославившиеся своими «глюками» «Стрелки+», новые камеры могут высчитывать и среднюю скорость машины на участке, и следить за обочинами и «выделенками».