В России отзывают дымящиеся кроссоверы Opel Mokka

Под отзывную кампанию попадают 122 автомобиля, на которых в соответствии с требованиями п. 3 и 6 Приложения № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) специалисты технических центров заменят электропроводку в нагревательном элементе вспомогательного отопителя.

Как выяснилось, по причине ее перегрева есть риск появления в салоне неприятного запаха и даже дыма. В худшем случае, подобный дефект может вызвать воспламенение. Впрочем, ни одного похожего инцидента пока зафиксировано не было. Сервисные работы дилеры произведут бесплатно.