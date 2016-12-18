В России отзывают дымящиеся кроссоверы Opel Mokka

Официальные дилеры марки должны пригласить на сервис владельцев кроссоверов Opel Mokka, купленных в период с апреля по сентябрь 2013 года, для устранения неполадки в работе отопителя.

Мирон Горин

Под отзывную кампанию попадают 122 автомобиля, на которых в соответствии с требованиями п. 3 и 6 Приложения № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) специалисты технических центров заменят электропроводку в нагревательном элементе вспомогательного отопителя.

Как выяснилось, по причине ее перегрева есть риск появления в салоне неприятного запаха и даже дыма. В худшем случае, подобный дефект может вызвать воспламенение. Впрочем, ни одного похожего инцидента пока зафиксировано не было. Сервисные работы дилеры произведут бесплатно.

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18 декабря 2016
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