Новые подробности о кроссовере Lamborghini Urus

Доселе «гибридов» в продуктовой линейке Lamborghini не было. Впрочем, для тех, кому они неинтересны, появится обычная бензиновая версия кроссовера с 4-литровой V-образной «битурбовосьмеркой». В основу новинки легла модульная платформа MLB-Evo, знакомая нам по Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Как уже писал «АвтоВзгляд», производство Urus, чей концепт впервые показали на Пекинском автосалоне в 2012 году, наладят на фольксвагеновском предприятии в словацкой Братиславе. Эксперты полагают, что цена машины окажется не дешевле 170 000 евро.