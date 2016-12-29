Новые подробности о кроссовере Lamborghini Urus

По информации журнала Autocar, ссылающегося на главу подразделения R&D Маурицио Реджани, первый в истории итальянской марки кроссовер Urus получит гибридную силовую установку. Его выход в свет запланирован на 2018 год.

Вячеслав Василенко

Доселе «гибридов» в продуктовой линейке Lamborghini не было. Впрочем, для тех, кому они неинтересны, появится обычная бензиновая версия кроссовера с 4-литровой V-образной «битурбовосьмеркой». В основу новинки легла модульная платформа MLB-Evo, знакомая нам по Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Как уже писал «АвтоВзгляд», производство Urus, чей концепт впервые показали на Пекинском автосалоне в 2012 году, наладят на фольксвагеновском предприятии в словацкой Братиславе. Эксперты полагают, что цена машины окажется не дешевле 170 000 евро.

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29 декабря 2016
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