Французы тестируют новое поколение кроссовера Renault Kaptur

Об этом сообщает издание Motor1.com, опубликовавшее в Сети целую россыпь фотографий тестового «мула». Справедливости ради стоит сказать, что европейская версия SUV делит с хетчбэком платформу, и продается исключительно с передним приводом.

В отличие от «собрата», российский кроссовер построен на архитектуре В0, знакомой нам по родственному Renault Duster. По сути, «Каптюр» — и есть «Дастер», только в более нарядном костюме, за который дилеры просят минимум на 200 000 рублей больше.

Свежая генерация Captur появится в продаже на европейском рынке не раньше следующего года, а когда кроссовер перетрансформируют для России — большой вопрос, ведь текущая версия «паркетника» появилась у нас всего несколько месяцев назад.