Почему скоро на дорогах станет меньше ДТП и исчезнут пробки

Специалисты уверены, что благодаря новейшим и постоянно эволюционирующим системам, буквально через несколько лет автомобили смогут предупреждать друг друга о той или иной дорожной ситуации; автоматически увеличивать или сбрасывать скорость, генерируя трафик; и указывать ближайшее место для стоянки.

Авторы исследования оценили влияние технологий применительно к дорожному движению в Германии, Китае и США. Результаты оказались довольно любопытными. Так, по подсчетам экспертов, ежегодно в упомянутых странах аварий с участием легковых автомобилей будет на 260 000 меньше: на 210 000 — в Штатах, на 20 000 — в КНР и на 30 000 — в Германии. Кроме того, уменьшится количество пострадавших в ДТП на 350 000 человек, и будет спасено не менее 11 000 жизней.