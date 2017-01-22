Почему скоро на дорогах станет меньше ДТП и исчезнут пробки

Фото: pixabay.com
Эксперты Bosch и консалтинговой компании Prognos изучили свыше десятка современных технологий, в том числе «автопилот» и возможность взаимодействия машин с интернетом, и выяснили, что к 2025 году в разы сократится количество аварий, исчезнут проблемы с парковкой и заторами.

Мирон Горин

Специалисты уверены, что благодаря новейшим и постоянно эволюционирующим системам, буквально через несколько лет автомобили смогут предупреждать друг друга о той или иной дорожной ситуации; автоматически увеличивать или сбрасывать скорость, генерируя трафик; и указывать ближайшее место для стоянки.

Авторы исследования оценили влияние технологий применительно к дорожному движению в Германии, Китае и США. Результаты оказались довольно любопытными. Так, по подсчетам экспертов, ежегодно в упомянутых странах аварий с участием легковых автомобилей будет на 260 000 меньше: на 210 000 — в Штатах, на 20 000 — в КНР и на 30 000 — в Германии. Кроме того, уменьшится количество пострадавших в ДТП на 350 000 человек, и будет спасено не менее 11 000 жизней.

Фото: Bosch

Благодаря интеграции автомобилей в глобальную Путину, водители смогут сэкономить около 70 000 000 часов за рулем, не тратя время на поиск парковочного места и простой в пробках.

Как же и без финансовой стороны вопроса? Экономия на выплатах компенсации материального ущерба составит до 4,3 млрд евро. Сокращение выплат позволит страховщикам минимизировать издержки, а потребителям — снизить расходы на страхование.

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22 января 2017
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