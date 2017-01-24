Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Как сообщают местные СМИ, габариты автомобиля при этом останутся прежними. Вероятнее всего, моторной гаммы кроссовера изменения также не коснутся: машина будет оснащаться бензиновыми атмосферниками с рабочим объемом 2 и 2,5 л, а также 2,2-литровым дизельным агрегатом с турбонаддувом.

Ожидается, что премьера семиместной версии состоится уже в этом году. Несмотря на то, удлиненный кроссовер пока ориентирован только на внутренний рынок, не исключена вероятность его появления и за рубежом (тест-драйв стандартной версии японского SUV вы найдете здесь).