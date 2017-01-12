Каких неприятностей ждать от Mazda CX-5 к 50 00−60 000 км пробега

Компактный кроссовер Mazda CX-5 дебютировал на Франкфуртском автосалоне осенью 2011 года. Продажи автомобиля в Европе и России стартовали одновременно в начале 2012-го. Новинка сразу стала весьма популярной на нашем рынке, хотя, конечно, обойти тогдашнего бестселлера марки — Mazda3, которую в то время у нас раскупали как горячие пирожки, ей сразу не удалось. Зато сегодня этот кроссовер — безоговорочный лидер продаж среди остальных моделей «Мазда», представленных в России.
В его арсенале стильный и динамичный дизайн, отличные ходовые качества и азартная управляемость, тяговитые и экономичные моторы, а также высокое качество сборки и надежность (об этом чуть позже).