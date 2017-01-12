Каких неприятностей ждать от Mazda CX-5 к 50 00−60 000 км пробега

В феврале 2015 года дилеры начали продавать рестайлинговые версии Mazda CX-5. Обновленный кроссовер можно распознать по видоизмененной решетке радиатора, иным указателям поворотов в корпусах боковых зеркал, а также светодиодным фарам, противотуманкам и задним фонарям. На автомобиле улучшена шумоизоляция колtсных арок и моторного отсека. В салоне изменился дизайн блока климат-контроля и центральной консоли, а также появилась более совершенная информационно-развлекательная система MZD Connect. Среди технических нововведений отметим электронный стояночный тормоз и спортивный режим для автоматической коробки передач.

Однако для российского автолюлюбителя всех этих лестных отзывов недостаточно для признания Mazda CX-5 одним из лучших кроссоверов в классе. Бестселлер также должен создавать минимум проблем в эксплуатации и не разорить в содержании. И здесь «пятерке» практически нет равных. Автомобиль выпускается пять лет и за это время уже накопилась некая статистика неисправностей. Первым камнем в огород скептиков стали современные двигатели с фирменной технологией Skyactive, оказавшиеся настолько надежными, что почти лишены каких бы то ни было врожденных болячек. Правда, движки эти надо заправлять только качественным маслом и периодически контролировать его уровень. «Скайактивные четверки» расходуют масло на угар, а его дефицит может привести к поломке мотора. Поэтому надо взять за правило контролировать уровень спецжидкости хотя бы раз в неделю.