Каких неприятностей ждать от Mazda CX-5 к 50 00−60 000 км пробега

На сегодняшний день этот кроссовер — локомотив продаж компании Mazda на российском рынке. Причем несмотря на то, что он заметно дороже многих своих конкурентов. А в условиях кризиса уровень цен на автомобиль напрямую зависит на его спрос. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему владельцы СХ-5 выбрали именно его и ни разу потом об этом не пожалели…

Сергей Федоров

Компактный кроссовер Mazda CX-5 дебютировал на Франкфуртском автосалоне осенью 2011 года. Продажи автомобиля в Европе и России стартовали одновременно в начале 2012-го. Новинка сразу стала весьма популярной на нашем рынке, хотя, конечно, обойти тогдашнего бестселлера марки — Mazda3, которую в то время у нас раскупали как горячие пирожки, ей сразу не удалось. Зато сегодня этот кроссовер — безоговорочный лидер продаж среди остальных моделей «Мазда», представленных в России.

В его арсенале стильный и динамичный дизайн, отличные ходовые качества и азартная управляемость, тяговитые и экономичные моторы, а также высокое качество сборки и надежность (об этом чуть позже).

CX-5 построен по традиционной для машин такого типа схеме: у него несущий кузов, независимые подвески всех колес, высокий клиренс и полноприводная трансмиссия с электронно-управляемой муфтой в приводе задней оси. Продаются у нас и переднеприводные версии, но только в начальных комплектациях Drive и Active, причем исключительно с базовым бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 150 сил. Кстати, кроме него в моторной гамме есть еще 2,5-литровый 192-сильный агрегат, а также турбодизель объемом 2,2 л мощностью 175 л.с. К сожалению, представительство японской компании еще в прошлом году прекратило прием заказов на дизельные модификации кроссовера из-за их даже по меркам Mazda нескромного ценника. Правда, на складах у дилеров еще осталось несколько экземпляров. К тому же наши автолюбители еще довольно настороженно относятся к машинам с двигателями на тяжелом топливе. Коробки передач — шестиступенчатые механическая и автоматическая.

В феврале 2015 года дилеры начали продавать рестайлинговые версии Mazda CX-5. Обновленный кроссовер можно распознать по видоизмененной решетке радиатора, иным указателям поворотов в корпусах боковых зеркал, а также светодиодным фарам, противотуманкам и задним фонарям. На автомобиле улучшена шумоизоляция колtсных арок и моторного отсека. В салоне изменился дизайн блока климат-контроля и центральной консоли, а также появилась более совершенная информационно-развлекательная система MZD Connect. Среди технических нововведений отметим электронный стояночный тормоз и спортивный режим для автоматической коробки передач.

Однако для российского автолюлюбителя всех этих лестных отзывов недостаточно для признания Mazda CX-5 одним из лучших кроссоверов в классе. Бестселлер также должен создавать минимум проблем в эксплуатации и не разорить в содержании. И здесь «пятерке» практически нет равных. Автомобиль выпускается пять лет и за это время уже накопилась некая статистика неисправностей. Первым камнем в огород скептиков стали современные двигатели с фирменной технологией Skyactive, оказавшиеся настолько надежными, что почти лишены каких бы то ни было врожденных болячек. Правда, движки эти надо заправлять только качественным маслом и периодически контролировать его уровень. «Скайактивные четверки» расходуют масло на угар, а его дефицит может привести к поломке мотора. Поэтому надо взять за правило контролировать уровень спецжидкости хотя бы раз в неделю.

Из неприятных моментов отметим теряющие герметичность прокладки клапанной и передней крышек к 50 000 км пробега. Однако замена их вовсе не обременительна. В группе риска катушки зажигания — их по одной на каждый цилиндр. Цена — по 6000—7000 рублей за каждую. Также раньше времени — на 40 000 км пробега — может выйти из строя приводной ремень, который меняется вместе с роликом. И еще. Двухлитровый мотор на российских СХ-5 развивает 150 сил, а на некоторых рынках (например, в Америке и Японии) эта «четверка» выдает 165. Дилеры, если их хорошо попросить, могут вернуть вашему мотору эти 15 л.с. обратно, проведя чиповку электронного блока управления двигателем.

Коробки передач априори надежны. Хотя при желании можно убить и их, если взять за правило ездить с педалью в пол, резко стартуя и оттормаживаясь. Но первой на себя примет удар раздаточная коробка, точнее — ее сальники, которые от варварской эксплуатации к 80 000 км начинают потеть. Но это еще цветочки. От такой активной езды также выходят из строя подушки раздатки, а они отдельно не меняются — только вместе с подрамником. Так вот, замена выльется в 60 000 рублей.

В подвеске на 40 000−60 000 км нередко приходится менять передние ступичные подшипники, которые идут в сборе со ступицей (15 000 рублей). Примерно к этому же пробегу придется менять порванные пыльники амортизаторов. Правда, стоят они копейки, а вот работа у официалов потянет на 3500−5000 рублей за пару. Не слишком долговечны тормозные диски (по 7500 целковых), которые, тем не менее, выдерживают две замены колодок. В рулевом управлении обновляют левую тягу, которая из-за конструктивной недоработки задевает о кожух рейки. Деталь меняют на модернизированную от 2200 рублей.

Электрооборудование проблем не доставит за исключением разовых случаев выхода из строя механизма складывания зеркал (12 000 целковых за ремкомплект) и блока их управления. Бывает, что приходит в негодность концевик рычага переключения режимов «автомата». Правда, официалы научились ремонтировать этот узел за сущие копейки.

Вот, собственно, и все характерные неисправности Mazda CX-5. Неумолимая статистика показывает, что их у кроссовера не так уж и много. И заметьте, никаких турбонаддувных бензиновых моторов и новомодных, но проблемных и дорогих в ремонте роботов с двумя сцеплениями. Добавьте к этому привлекательную внешность, просторный салон, отменную управляемость и приспособленность к российским условиям эксплуатации. Впрочем, выбиться в бестселлеры на нашем рынке СХ-5 не позволяет его прайс-лист, стартующий с отметки в 1 369 000 рублей. За полноприводную модификацию с автоматической коробкой придется выложить минимум 1 663 000 целковых. Немало. Но поверьте: удовольствие от вождения, отменные потребительские качества и надежность, который дарит этот автомобиль, стоят того.

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12 января 2017
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