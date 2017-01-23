Три новые «подставы» от таксистов

Таксист — одно из самых непредсказуемых существ в «паноптикуме» неадекватов на дороге. Раньше нам приходилось опасаться фортелей слабо говорящих по-русски «бомбил». Теперь же, из-за демпингующих на рынке извоза интернет-агрегаторов, цивилизованным таксистам приходится трудиться на износ и небезопасно для окружающих конкурировать друг с другом, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Максим Строкер

Главная на сегодняшний день таксистская гадость в отношении нормального водителя связана с электронными гаджетами. «Цивилизованный» таксистс полностью зависит от интернет-агрегатора. По этой причине у него перед глазами на специальной стойке все время висит «планшетник» или смартфон, с помощью которого «извозчик» получает заказы, прокладывает маршрут и прочее. «Благодаря» этому обстоятельству, таксист большую часть времени за рулем проводит не глядя на дорогу, а уткнувшись носом в дисплей своего гаджета-кормильца. Насколько это черевато ДТП, достаточно присмотреться к внешнему виду таксомоторов: бампера, двери и пороги большинства из них носят следы множества мелких аварий, пострадавшей стороной в которых, как правило, оказываются другие водители.

Вторая опасность, исходящая от таксистов, имеет более традиционные корни. В погоне за лишней «копеечкой», они, особенно на арендованных авто, порой сутками не вылезают из-за руля. Автор этих строк однажды имел «удовольствие» прокатиться с таким «таксером» из аэропорта домой. За время пути засыпающее тело за рулем машины раз пять чуть не устроило аварию на скоростном шоссе по дороге к МКАД, а потом и на самой «кольцевой».

И при этом, просыпаясь на волосок от очередного «краш-теста», водила наотрез отказывался остановиться и высадить меня. Выскочить из машины-ловушки удалось буквально чудом, улучив момент, когда ее второй раз (развернуло!) боком на МКАД. Благо из багажа с собой был только рюкзак.

Третий тип «подставы» со стороны таксистов можно смело отнести к традиционным: это неаккуратная, резкая манера езды. В жизни каждого такого бомбилы постоянно случаются ситуации, когда ему позарез нужно успеть сразу на все заказы в городе. Скорость они при этом сильно не превышают — но только из-за полицейских камер контроля. Эато «подрезать», устроить «шашечки» в плотном потоке, внезапно развернуться в неположенном месте, пока не видит полиция — это запросто. Еще один коронный номер «профессионалов с шашечками» — опаздывать со скоростью «+20 к разрешенной» в снегопад по засыпанной снегом улице.

Надо заметить, что только в столице таксисты в меньшей степени подвержены вышеперечисленным привычкам. В провинциальных городах, особенно на юге России, привыкшему к московскому ритму движения водителю пользоваться услугами местного такси противопоказано. За время поездки на нем нормальный человек может успеть раз десять поседеть и пробить каблуком пол машины в поисках педали тормоза…

ПДД, ДТП, такси
23 января 2017
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