Новый кроссовер Mitsubishi дебютирует в Женеве

Японская Mitsubishi покажет новый кроссовер на грядущем моторшоу в Женеве. Предполагается, что модель выйдет на рынок в конце нынешнего, либо в начале следующего года.

Виктория Базылева

Внешний облик авто будет воспроизведен по мотивам представленного в 2015 году концепта XR-PHEV II. В основу кроссовера, очевидно, ляжет платформа Outlander — следовательно, можно предположить, что в моторной линейке будет и 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 120 л.с., работающий в паре с бесступенчатой коробкой передач.

Кроме того, есть информация, что версию для Европе, японцы станут оснащать 2,2-литровым «дизелем» с шестискоростной «механикой». Вероятно, привод будет предлагаться как передний, так и полный. Подробная информация о новинке появится после официальной премьеры, но уже сейчас становится понятно, что новый кроссовер от Mitsubishi составит серьезную конкуренцию Nissan Qashqai, чью обновленную версию мы также увидим на предстоящем Женевском автосалоне.

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
24 января 2017
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