Новый кроссовер Mitsubishi дебютирует в Женеве

Внешний облик авто будет воспроизведен по мотивам представленного в 2015 году концепта XR-PHEV II. В основу кроссовера, очевидно, ляжет платформа Outlander — следовательно, можно предположить, что в моторной линейке будет и 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 120 л.с., работающий в паре с бесступенчатой коробкой передач.

Кроме того, есть информация, что версию для Европе, японцы станут оснащать 2,2-литровым «дизелем» с шестискоростной «механикой». Вероятно, привод будет предлагаться как передний, так и полный. Подробная информация о новинке появится после официальной премьеры, но уже сейчас становится понятно, что новый кроссовер от Mitsubishi составит серьезную конкуренцию Nissan Qashqai, чью обновленную версию мы также увидим на предстоящем Женевском автосалоне.