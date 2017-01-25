Прототип Audi Q8 замечен во время зимних тестов

Концептуальная версия кроссовера была презентована на прошедшем моторшоу в Детройте, сейчас же специалисты компании активно работают уже над прототипом серийного автомобиля. На снимках очень удачно запечатлены на достаточно близком расстоянии новый Q8 и флагманская модель бренда — Q7. Такое тесное соседство дает нам возможность как минимум сравнить размеры машин. Похоже, новый внедорожник будет несколько ниже и шире, также отчетливо просматривается более покатая крыша.

Ожидается, что купеобразный кроссовер поступит в продажу в 2018 году, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд».