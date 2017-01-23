Самые провальные японские автомобили в России

Фото: www.rubbermag.com
В наш список ожидаемо попало несколько категорий автомобилей. Во-первых, это малосерийные — прежде всего с претензией на некую спортивность. Во-вторых, электромобили, любовь к которым привить в России никак не могут. И в-третьих, машины с разбалансированным соотношением цена-качество.

Вадим Устинов

Хотя японские машины в России традиционно пользуются успехом, нельзя во всем быть первыми. Какие-то модели из Страны восходящего солнца наслаждаются всеобщим вниманием, а какие-то остаются глубоко в тени. Причем так глубоко, что их опережают даже давным давно снятые с продаж Acura RDX и Lexus IS.

За прошедшие с последнего обзора полгода десятка немного поменялась. С рынка окончательно ушли такие «рекордсмены», как Toyota Verso и GT86, Subaru WRX, Mitsubishi i-Miev.

Критерий выбора аутсайдеров традиционен — мы ориентируется на данные продаж по итогам года.

Фото: Subaru

Subaru WRX STI

За первые полгода 2016-го в России была продана всего одна такая машина. Второе полугодие добавило к ним еще три экземпляра. Понятно, что держат ее в списке актуальных моделей исключительно ради имиджевых целей, позиционируя как «настояний спорткар». Впрочем, машина эта откровенно не новая, создана давным-давно на базе «Импрезы» с учетом богатого опыта компании, полученного в чемпионатах мира по ралли. Но каковы бы ни были заслуги пожилого спорткара, цена в 3 999 000 рублей кажется совершенно необоснованной, несмотря на громадные скидки.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Lancer Evo

Как и предыдущая, эта машина также далеко не первой свежести. Она не может похвастаться ни современным дизайном, ни качеством отделочных материалов интерьера. Конечно, 295-сильный мотор и полный привод могут как-то еще привлечь покупателя, но вот козырять использованными при создании автомобиля технологиями, пришедшими из мира автоспорта, вероятно, уже не актуально. Возраст у модели совсем не детский, и технические решения, примененные в ее конструкции, также успели устареть. Как у всех имиджевых моделей, цена «Эво» совершенно на наш взгляд безбожная — 2 499 000 рублей. Неудивительно, что за весь 2016-й продано было всего четыре экземпляра, причем за последние полгода — всего один. Кстати, и в прошлом году ажиотажа вокруг Evo не наблюдалось — своих хозяев нашли 10 экземпляров.

Фото: Lexus

Lexus GS-F

Когда-то этот автомобиль продавался у нас в нескольких модификациях, позиционировался японским производителем как «спорт-седан» и считался прямым конкурентом BMW 5-й серии. Но машина не смогла выдержать конкуренцию ни с «баварцем», ни даже с собственным собратом Lexus ES. Сейчас российским дилерам официально поставляется только наиболее мощная версия GS-F со 477-сильным мотором, разгоняющим автомобиль до сотни за 4,6 секунды. Приобрести ее можно за 6 445 000 рублей, и подобный прайс явно не подогревает спрос.

Фото: Lexus

Lexus RC

Построенное на базе модели IS купе появилось на свет в позапрошлом году. Жесткая подвеска и неслабые моторы, в особенности топовый пятилитровый монстр, более подходят для треков, чем для обычных дорог. Впрочем, внешность автомобиля не отличается особой спортивной агрессивностью. Да и цена маловменяемая: за базовую версию японцы просят 3 926 000 рублей — на 71 тысячу больше, чем минувшим летом, а мощная RC F подорожала всего на 34 тысячи — до 6 439 000 рублей. Такая самонадеянность была по заслугам наказана отечественным покупателем: в 2015 году продано 61 «Эр-Эс», в 2016-м — всего 13 штук.

Фото: Nissan

Nissan GT-R

Настоящий трековый автомобиль, которому по большому счету на дорогах общего пользования делать нечего. Его салон неудобен и неэргономичен, подвеска просто зубодробительная, рулевое управление нервное. Двигатель VR38 объемом 3,8 л с двойным турбонаддувом мощностью 570 л.с. и крутящим моментом 637 Нм способен разогнать машину до сотни всего за 2.7 секунды. Среди признанных «непрофессиональных гонщиков» равных ему найти непросто. Цена этого автомобиля соответственная — она стартует от 6 699 000 рублей.

Фото: Infiniti

В десятку самых вяло продающихся японских машин попали также Lexus LS, Toyota Highlander, Nissan Patrol. Infiniti Q30 и QX30, Honda Pilot результатами также не блещут, но они поступили к дилерам всего несколько месяцев назад.

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24 января 2017
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