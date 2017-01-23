Самые провальные японские автомобили в России

Хотя японские машины в России традиционно пользуются успехом, нельзя во всем быть первыми. Какие-то модели из Страны восходящего солнца наслаждаются всеобщим вниманием, а какие-то остаются глубоко в тени. Причем так глубоко, что их опережают даже давным давно снятые с продаж Acura RDX и Lexus IS.

За прошедшие с последнего обзора полгода десятка немного поменялась. С рынка окончательно ушли такие «рекордсмены», как Toyota Verso и GT86, Subaru WRX, Mitsubishi i-Miev.

Критерий выбора аутсайдеров традиционен — мы ориентируется на данные продаж по итогам года.