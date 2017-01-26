Опубликованы первые изображения нового кроссовера UAZ

Так, портал auto.mail.ru опубликовал патентные изображения SUV, правообладателями которых значится ФГУП НАМИ. Но при чем здесь UAZ, спросите вы? А дело в том, что НАМИ разрабатывает сейчас единую модульную платформу для части автомобилей из «президентского» проекта «Кортеж», которые, предположительно, будут собираться в Ульяновске.
О том, что Ульяновский автозавод хочет расширить свою модельную линейку за счет некоего кроссовера, стало известно еще в прошлом году. Однако топ-менеджеры предприятия, рассказывая о планах предприятия на будущее, о деталях проекта не распространялись. И вот сегодня появились первые подробности.
И предприятие, как некий бонус, получит эту платформу для выпуска собственных моделей. А поскольку специалисты НАМИ нарисовали не один, а два варианта будущего SUV, можно предположить, что один из них — «кортежный», а второй — именно «ульяновский». У машин разные обвесы, оптика и кузовные панели. Так же стало известно, что ульяновский кроссовер получит полный привод, независимую подвеску и несущий кузов.
Впрочем, никаких официальных комментариев о будущей новинке ни УАЗ, ни НАМИ пока не дают. Хотя ранее представители завода заявляли, что их кроссовер может появиться не ранее 2020 года.
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