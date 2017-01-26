Опубликованы первые изображения нового кроссовера UAZ

И предприятие, как некий бонус, получит эту платформу для выпуска собственных моделей. А поскольку специалисты НАМИ нарисовали не один, а два варианта будущего SUV, можно предположить, что один из них — «кортежный», а второй — именно «ульяновский». У машин разные обвесы, оптика и кузовные панели. Так же стало известно, что ульяновский кроссовер получит полный привод, независимую подвеску и несущий кузов.