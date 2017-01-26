Опубликованы первые изображения нового кроссовера UAZ

Фото auto.mail.ru
О том, что Ульяновский автозавод хочет расширить свою модельную линейку за счет некоего кроссовера, стало известно еще в прошлом году. Однако топ-менеджеры предприятия, рассказывая о планах предприятия на будущее, о деталях проекта не распространялись. И вот сегодня появились первые подробности.

Виктория Базылева

Так, портал auto.mail.ru опубликовал патентные изображения SUV, правообладателями которых значится ФГУП НАМИ. Но при чем здесь UAZ, спросите вы? А дело в том, что НАМИ разрабатывает сейчас единую модульную платформу для части автомобилей из «президентского» проекта «Кортеж», которые, предположительно, будут собираться в Ульяновске.

Фото auto.mail.ru

И предприятие, как некий бонус, получит эту платформу для выпуска собственных моделей. А поскольку специалисты НАМИ нарисовали не один, а два варианта будущего SUV, можно предположить, что один из них — «кортежный», а второй — именно «ульяновский». У машин разные обвесы, оптика и кузовные панели. Так же стало известно, что ульяновский кроссовер получит полный привод, независимую подвеску и несущий кузов.

Фото auto.mail.ru

Впрочем, никаких официальных комментариев о будущей новинке ни УАЗ, ни НАМИ пока не дают. Хотя ранее представители завода заявляли, что их кроссовер может появиться не ранее 2020 года.

авторынок, новая модель, бездорожье, кроссоверы
26 января 2017
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