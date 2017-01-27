Cadillac выпустит компактный кроссовер в 2018 году

Небольшой кроссовер по предварительным данным будет представлен ближе к концу следующего года — он получит название XT3, что также пока не подтверждено официально. Его производство наладят на заводе General Motors в Казнас-Сити, штат Миссури. По габаритам автомобиль сравним с Mercedes-Benz GLA или Audi Q3.

В настоящее время в линейке SUV американской компании представлены модели XT5 и Escalade. Кроссоверы пользуются высокой популярностью среди автомобилистов во всем мире, поэтому Cadillac и собирается «расширяться». В планах производителя также значится выпуск обновленной версии XT5, которая, к слову сказать, на сегодняшний день доступна российским покупателям по цене от 2 990 000 рублей.

Вслед за ней, ориентировочно в 2019 году, на рынок выйдет кроссовер XT7 — этот автомобиль займет в линейке место между XT5 и Escalade, он станет конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В 2020 году ожидается дебют самого маленького и дешевого кроссовера люксового бренда — XT1.

Нельзя сказать, что модели марки Cadillac пользу. тся в России высоким спросом. В 2016-м в нашей стране было реализовано 1274 автомобиля, что, впрочем, на 12% больше, нежели в предыдущем году.