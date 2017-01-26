Автомобили будут продаваться прямо в уличных киосках

«Общепринято, что мы переживаем один из самых захватывающих периодов истории автомобильной промышленности, — заявил недавно президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон. — в течение ближайших 10 лет произойдет больше изменений, чем мы видели за минувшие полстолетия».

Действительно, сегодня новую машину приходится покупать главным образом в шоу-румах, густой сетью опутавших мир. Но этот дедовский способ продаж с каждым днем все больше и больше демонстрирует свою полную несостоятельность. За примерами далеко ходить не надо — стоит лишь посмотреть, какими беспомощными оказались дилеры перед лицом нынешнего российского кризиса.

Перечислять недостатки подобной организации сети сбыта можно долго, в зависимости от степени вовлеченности в проблему. Однако ограничимся лишь двумя ключевыми моментами.

Прежде всего, содержание сотен и тысяч дилерских центров каждой марки, ориентированных на продажу, стоит безумных денег — аренда громадных площадей, содержание толпы консультантов, бесполезный простой демонстрационных автомобилей, штат бухгалтерии, обслуживающего персонала и пр. обходятся весьма недешево. Пусть основные расходы несут сами дилеры, а оплачивают их конечные потребители, но производители с удовольствием сократили бы одно звено в торговой цепочке, чтобы сделать прайсы более привлекательными.