Chery Tiggo 3 поступит в продажу в конце февраля

Но главная «фишка» и «трешки», и всего семейства — инновационная мультимедийная система CHERY CLOUDRIVE. Она основана на облачных технологиях, синхронизируется со смартфоном с последующим выводом его контента на экран мультимедиа автомобиля. То есть «сконнектировав» свой смартфон с системой, пользоваться всеми мобильными сервисами и программами можно будет посредством 8-дюймового сенсорного HD-экрана мультимедийной системы — причем как в режиме touch screen, так и отдавая голосовые команды. Напомним, что российская премьера модели случилась в середине декабря 2016 года, однако цены производитель, сохраняя интригу, не назвал. И вот в интернет просочилась информация, будто бы базовая комплектация Tiggo 3 станет доступна по цене от 820 000 рублей, а топовую отдадут за 860 000. Однако официальные представители «Чери» эту информацию корреспонденту портала «АвтоВзгляд» не подтвердили, хотя категорически и не опровергли.