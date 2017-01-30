Chery Tiggo 3 поступит в продажу в конце февраля

Но главная «фишка» и «трешки», и всего семейства — инновационная мультимедийная система CHERY CLOUDRIVE. Она основана на облачных технологиях, синхронизируется со смартфоном с последующим выводом его контента на экран мультимедиа автомобиля. То есть «сконнектировав» свой смартфон с системой, пользоваться всеми мобильными сервисами и программами можно будет посредством 8-дюймового сенсорного HD-экрана мультимедийной системы — причем как в режиме touch screen, так и отдавая голосовые команды. Напомним, что российская премьера модели случилась в середине декабря 2016 года, однако цены производитель, сохраняя интригу, не назвал. И вот в интернет просочилась информация, будто бы базовая комплектация Tiggo 3 станет доступна по цене от 820 000 рублей, а топовую отдадут за 860 000. Однако официальные представители «Чери» эту информацию корреспонденту портала «АвтоВзгляд» не подтвердили, хотя категорически и не опровергли.
Первые кроссоверы Chery Tiggo 3 начали поступать к официальным дилерам марки в России. Версия «паркетника» для нашей страны получила улучшенную шумоизоляцию, более комфортную подвеску и более качественные материалы отделки. Автомобиль будет доступен только с 1,6-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность в 126 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод предлагается безальтернативно передний.
Нам же удалось выяснить, откуда у «сенсации» ноги растут. Оказалось, что еще в конце прошлого года российское представительство марки, зондируя рынок, сообщило своим дилерам один из вариантов будущего прайса. Видимо, какой-то из автоторговцев и дал утечку. Однако если принять во внимание, что стоимость флагмана модельного ряда марки кроссовера Chery Tiggo 5 начинается с отметки в 849 000 рублей, вряд его «младший брата» будет стоить всего на 30 000 дешевле. Скорее всего, «трешка» не перешагнет отметку в 800 000 «деревянных». Так ли это, мы узнаем недели через две, максимум — три…
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