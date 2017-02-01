Mazda обещает в Женеве три европейские премьеры

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На грядущем Женевском автосалоне состоится дебют сразу трех моделей Mazda, которые впоследствии будут продаваться на европейском рынке. Версии этих автомобилей для других стран уже были показаны в минувшем году.

Виктория Базылева

По неофициальным данным в марте на Женевском автосалоне состоится премьера европейского кроссовера CX-5, американская версия которого была представлена ранее, на моторшоу в Лос-Анжелесе. Помимо этого ожидается дебют хетчбэка Mazda2 и кроссовера CX-3, которые тоже были представлены американцам в прошлом году. Детали и характеристики этих моделей для Европы пока не разглашаются.

Напомним, ранее стало известно, что большой кроссовер CX-9 в скором времени появится у официальных дилеров России. Точных дат производитель не называет, однако информацию о том, что машина будет в нашей стране, «АвтоВзгляду» подтвердили в представительстве бренда.

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1 февраля 2017
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