Российский завод Mazda готовится к производству нового CX-5

Представитель компании подтвердил, что в нынешнем году в России действительно начнется сборка двух моделей — CX-5 и CX-9. Однако он добавил, что точные сроки пока неизвестны. Даже ориентировочная дата выхода новой генерации на наш рынок пресс-службой пока не разглашается.

Напомним, сборка нового кроссовера CX-5 на заводе в Хиросиме началась еще в ноябре. Моторная линейка модели включает в себя бензиновые 2,0- и 2,5-литровые Skyactiv-G, а также турбодизельный Skyactiv-D. С ними будет трудится шестиступенчатая «механика» или «автомат», а привод будет предлагаться передний или подключаемый полный.

В настоящее время на российском рынке кроссовер CX-5 поколения доступен по цене от 1 369 000 до 1 788 000 рублей в зависимости от комплектации.