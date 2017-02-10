Почему смертельно опасно не пристегиваться в машине с подушками безопасности

detroit.cbslocal.com
Увы, но даже достаточно опытные водители, понятия не имеют, что между между ремнями и подушками безопасности есть самая прямая — иногда просто убийственная — связь.

Максим Строкер

Каждый автолюбитель, разумеется, хотя бы раз слышал, что пристегнутый ремень безопасности сильно помогает при аварии. Однако пользуются им на практике далеко не все. Даже один из коллег-автожурналистов упорно не пристегивается на протяжении вот уже почти 20 лет, уверяя всех, что уж он то всегда контролирует ситуацию на дороге… Как будто в него со встречки, например, никто не может прилететь! Кроме этой причины многие «непристегивальщики» называют кучу иных, не менее «убедительных» резонов своего поведения. Например, придумав себе примету: «пристегнулся — попаду в аварию». Или: «при аварии, возгорании или при падении в воду ремень помешает выбраться». При том, что при любом столкновении (хоть с деревом, хоть с поверхностью воды) с не пристегнутям ремнем на скоростях свыше 50−60 км/ч получишь такие травмы, что без посторонней помощи в любом случае не выкарабкаешься из авто.

Отдельная категория граждан заявляет, что ремень безопасности стесняет их движения — мешает добираться до «бардачка» или «музыки». А кое-кто уверяет, что с пристегнутым ремнем начинает задыхаться. От некоторых дам слышал, что ремень стесняет, видете ли, их вторичные половые признаки. Особенно удивительно было однажды услышать это от двушки с околонулевым размером груди! В беседе с одним таксистом выяснил мотивацию не пристегиваться у его коллег: в случае нападения буйного пассажира или грабителя, ремень во-первых, помешает оказать сопротивление, а во-вторых, не даст быстро выскочить из машины и убежать от злодея.

Но самое фееричное обоснование непристегнутого ремня: «в машине полно подушек безопасности, они и без ремня нормально защитят». Недавно я услышал примерно такую фразу подряд от двух человек с более чем десятилетним водительским опытом у каждого! Объясняю для всех, кто втыкает ремень, протянув его за спиной, а также приверженцев «заглушек» в замок зажигания («чтобы не пищало»). Если вы так сделали, электроника машины считает, что вы пристегнуты и в случае ДТП активирует подушки безопасности.

Только представьте себе, как при небольшом лобовом столкновении ваше тело по инерции (без ремня потому что) падает на рулевую колонку. В этот момент там срабатывает пиропатрон подушки безопасности. В упор, прямо в лицо! Во что после этого превратится ваша черепная коробка — представляйте сами.

Вместо лишь слегка помятой об подушку физиономии при пристегнутом ремне — тяжелейшая черепно-мозговая травма с высокой вероятностью летального исхода. И это без учета прочих повреждений, гарантированно получаемых из-за непристегнутого ремня безопасности. В заключение скажем так: если уж вам так противен ремень безопасности, не пользуйтесь им, но и не вводите электронику в заблуждение. Если она будет знать, что ремень не вставлен в гнездо, подушки безопасности дезактивируются и если вы попадете в ДТП, они не сработают и не усугубят печальных последствий аварии.

безопасность дорожного движения
10 февраля 2017
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