Почему смертельно опасно не пристегиваться в машине с подушками безопасности

Каждый автолюбитель, разумеется, хотя бы раз слышал, что пристегнутый ремень безопасности сильно помогает при аварии. Однако пользуются им на практике далеко не все. Даже один из коллег-автожурналистов упорно не пристегивается на протяжении вот уже почти 20 лет, уверяя всех, что уж он то всегда контролирует ситуацию на дороге… Как будто в него со встречки, например, никто не может прилететь! Кроме этой причины многие «непристегивальщики» называют кучу иных, не менее «убедительных» резонов своего поведения. Например, придумав себе примету: «пристегнулся — попаду в аварию». Или: «при аварии, возгорании или при падении в воду ремень помешает выбраться». При том, что при любом столкновении (хоть с деревом, хоть с поверхностью воды) с не пристегнутям ремнем на скоростях свыше 50−60 км/ч получишь такие травмы, что без посторонней помощи в любом случае не выкарабкаешься из авто.

Отдельная категория граждан заявляет, что ремень безопасности стесняет их движения — мешает добираться до «бардачка» или «музыки». А кое-кто уверяет, что с пристегнутым ремнем начинает задыхаться. От некоторых дам слышал, что ремень стесняет, видете ли, их вторичные половые признаки. Особенно удивительно было однажды услышать это от двушки с околонулевым размером груди! В беседе с одним таксистом выяснил мотивацию не пристегиваться у его коллег: в случае нападения буйного пассажира или грабителя, ремень во-первых, помешает оказать сопротивление, а во-вторых, не даст быстро выскочить из машины и убежать от злодея.