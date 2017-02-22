LADA 4×4 завоевывает Китай

Фото: "Азия Авто"
Две пилотные отгрузки автотранспортом уже прошли место в январе 2017 года. Накануне пресс-служба компании «Азия Авто» объявила о том, что теперь начались плановые поставки железнодорожным транспортом. Первая партия в 120 внедорожников LADA 4×4 уже отправилась из Усть-Каменногорска в Китай.

Эдуард Раскин

Президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев сообщил: «Рынок Китая — один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами — с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Тем не менее нам удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция „Азия Авто“ под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР.»

В течение второго квартала планируется поставить в Китай порядка 800 внедорожников, а общий годовой экспортный потенциал оценивается в 3500 автомобилей. Помимо Поднебесной продукция казахсого завода поставляется в Туркменистан и Кыргызстан. Кстати, выпускаются в Усть-Каменногорске не только устаревшие 4×4, но также Vesta и XRay.

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22 февраля 2017
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