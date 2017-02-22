LADA 4×4 завоевывает Китай

Президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев сообщил: «Рынок Китая — один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами — с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Тем не менее нам удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция „Азия Авто“ под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР.»

В течение второго квартала планируется поставить в Китай порядка 800 внедорожников, а общий годовой экспортный потенциал оценивается в 3500 автомобилей. Помимо Поднебесной продукция казахсого завода поставляется в Туркменистан и Кыргызстан. Кстати, выпускаются в Усть-Каменногорске не только устаревшие 4×4, но также Vesta и XRay.