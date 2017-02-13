Что не следует дарить автолюбителям на 23 февраля

А вот если возлюбленный попросит у вас в качестве подарка заглушки для ремней безопасности — ни в коем случае не соглашайтесь! В магазинах автозапчастей, будь то прилавок где-то в подвале, интернет-страничка или отдел в салоне официального дилера, можно найти много таких «затычек» разных форм и цветов, но пользоваться подобными аксессуарами просто опасно — непристегнутые водители и пассажиры рискуют получить тяжелейшие травмы, если произойдет даже не очень серьезная авария.

К слову сказать, у сознательных автолюбителей такая мысль даже не возникает, они прекрасно понимают важность вопроса безопасности. Но если вам не повезло встретить на своем пути мальчишку, по-детски утверждающего, что раздражающая «пищалка» лишь треплет нервы, а ремни сковывают движения (вы то понимаете, что это бред), задумайтесь, а готовы ли вы вообще строить отношения с человеком, который по невнятным причинам игнорирует здравый смысл и рискует вашими жизнями.