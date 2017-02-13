Что не следует дарить автолюбителям на 23 февраля

Пожалуй, самый глупый и бесполезный подарок, который можно преподнести мужчине — это мягкая игрушка для его авто. Удивительно, но некоторые дамы всерьез считают, что такой презент способен поднять партнеру настроение и скрасить его времяпрепровождение в автомобиле. Сюда можно отнести пушистых зверьков для ремня безопасности, собачек, которые нервозно трясут головой на торпедо, и другие забавные плюшевые игрушки. Впрочем, если вы присматриваете подарок для самых маленьких пассажиров автомобиля мужского пола, игрушечное дополнение к ремню может и «сыграть». Но все же помните: большинство наших мужчин — люди деловые и серьезные, поэтому подобные аксессуары в подарочной обертке будут смотреться глупо, а некоторых могут даже и обидеть.
Не стоит рассматривать в качестве подарка и салонные ароматизаторы. Они бывают в виде подвесок на зеркало, приспособлений для дефлектора, баллончика аэрозоли, а также небольшой пластиковой коробочки для размещения под сиденьем. Как правило, отдушки продаются в закрытых упаковках и услышать их приятный (или не очень) аромат можно только в голове, прочитав описание. Если ваш мужчина курит за рулем, «вкусняшка» при смешивании с табачным дымом может превратиться во что-то крайне неприятное. Головная боль и желание поскорее сбежать подальше от машины гарантированы водителю и его спутникам.
Навигаторы и антирадары, пожалуй, тоже можно отнести к бесполезным подаркам. Приличные аппараты влетят в копеечку, но даже они не гарантируют стабильную бесперебойную работу. К тому же сегодня большинство водителей предпочитают таким аксессуарам обычный смартфон со специальным приложением, которое и маршрут построит, и подскажет, где камера поджидает. Разработчики подобных программ вкладывают в свои проекты достаточно много сил и средств, чтобы предоставлять актуальную информацию и предлагать пользователю огромное количество функций от просмотра загруженности дорог до проверки штрафов. Так что лишний девайс на торпедо нынче никому не нужен.
На первый взгляд, неплохим презентом могут стать так называемые присадки — жидкости, которые с разными целями добавляются в топливо, моторное или трансмиссионное масло. Производители этих продуктов заявляют, что их применение способно улучить эксплуатационные свойства двигателя и его ресурс, однако научно это до сих пор не доказано, а некоторые автолюбители и вовсе жалуются на проблемы с автомобилем после использования таких добавок. Поэтому если вы хотите преподнести что-то подобное, не слушайте навязчивых продавцов, чье благосостояние зависит от вашего незнания, а спросите у автолюбителя напрямую: что ему может пригодится из расходных материалов. И разумеется, не забудьте уточнить характеристики.
А вот если возлюбленный попросит у вас в качестве подарка заглушки для ремней безопасности — ни в коем случае не соглашайтесь! В магазинах автозапчастей, будь то прилавок где-то в подвале, интернет-страничка или отдел в салоне официального дилера, можно найти много таких «затычек» разных форм и цветов, но пользоваться подобными аксессуарами просто опасно — непристегнутые водители и пассажиры рискуют получить тяжелейшие травмы, если произойдет даже не очень серьезная авария.
К слову сказать, у сознательных автолюбителей такая мысль даже не возникает, они прекрасно понимают важность вопроса безопасности. Но если вам не повезло встретить на своем пути мальчишку, по-детски утверждающего, что раздражающая «пищалка» лишь треплет нервы, а ремни сковывают движения (вы то понимаете, что это бред), задумайтесь, а готовы ли вы вообще строить отношения с человеком, который по невнятным причинам игнорирует здравый смысл и рискует вашими жизнями.