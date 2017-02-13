Что не следует дарить автолюбителям на 23 февраля

Фото: destinationluxury.com
В преддверии Дня защитника отечества большинство представительниц «слабого» пола судорожно начинают перерывать интернет в поисках самого удачного подарка для своих любимых. При этом если избранник водит машину, поиски презента ведутся и в этом направлении. И то сказать: каталоги магазинов пестрят различными автоаксессуарами на любой вкус, цвет и кошелек. Да вот только некоторые из них могут оказаться совершенно ненужными современному водителю, а возможно даже опасными.

Виктория Базылева

Пожалуй, самый глупый и бесполезный подарок, который можно преподнести мужчине — это мягкая игрушка для его авто. Удивительно, но некоторые дамы всерьез считают, что такой презент способен поднять партнеру настроение и скрасить его времяпрепровождение в автомобиле. Сюда можно отнести пушистых зверьков для ремня безопасности, собачек, которые нервозно трясут головой на торпедо, и другие забавные плюшевые игрушки. Впрочем, если вы присматриваете подарок для самых маленьких пассажиров автомобиля мужского пола, игрушечное дополнение к ремню может и «сыграть». Но все же помните: большинство наших мужчин — люди деловые и серьезные, поэтому подобные аксессуары в подарочной обертке будут смотреться глупо, а некоторых могут даже и обидеть.

Фото: www.dhgate.com

Не стоит рассматривать в качестве подарка и салонные ароматизаторы. Они бывают в виде подвесок на зеркало, приспособлений для дефлектора, баллончика аэрозоли, а также небольшой пластиковой коробочки для размещения под сиденьем. Как правило, отдушки продаются в закрытых упаковках и услышать их приятный (или не очень) аромат можно только в голове, прочитав описание. Если ваш мужчина курит за рулем, «вкусняшка» при смешивании с табачным дымом может превратиться во что-то крайне неприятное. Головная боль и желание поскорее сбежать подальше от машины гарантированы водителю и его спутникам.

Фото: www.carfixers.in

Навигаторы и антирадары, пожалуй, тоже можно отнести к бесполезным подаркам. Приличные аппараты влетят в копеечку, но даже они не гарантируют стабильную бесперебойную работу. К тому же сегодня большинство водителей предпочитают таким аксессуарам обычный смартфон со специальным приложением, которое и маршрут построит, и подскажет, где камера поджидает. Разработчики подобных программ вкладывают в свои проекты достаточно много сил и средств, чтобы предоставлять актуальную информацию и предлагать пользователю огромное количество функций от просмотра загруженности дорог до проверки штрафов. Так что лишний девайс на торпедо нынче никому не нужен.

Фото: www.shutterstock.com

На первый взгляд, неплохим презентом могут стать так называемые присадки — жидкости, которые с разными целями добавляются в топливо, моторное или трансмиссионное масло. Производители этих продуктов заявляют, что их применение способно улучить эксплуатационные свойства двигателя и его ресурс, однако научно это до сих пор не доказано, а некоторые автолюбители и вовсе жалуются на проблемы с автомобилем после использования таких добавок. Поэтому если вы хотите преподнести что-то подобное, не слушайте навязчивых продавцов, чье благосостояние зависит от вашего незнания, а спросите у автолюбителя напрямую: что ему может пригодится из расходных материалов. И разумеется, не забудьте уточнить характеристики.

Фото: www.accurate.s3.amazonaws.com

А вот если возлюбленный попросит у вас в качестве подарка заглушки для ремней безопасности — ни в коем случае не соглашайтесь! В магазинах автозапчастей, будь то прилавок где-то в подвале, интернет-страничка или отдел в салоне официального дилера, можно найти много таких «затычек» разных форм и цветов, но пользоваться подобными аксессуарами просто опасно — непристегнутые водители и пассажиры рискуют получить тяжелейшие травмы, если произойдет даже не очень серьезная авария.

К слову сказать, у сознательных автолюбителей такая мысль даже не возникает, они прекрасно понимают важность вопроса безопасности. Но если вам не повезло встретить на своем пути мальчишку, по-детски утверждающего, что раздражающая «пищалка» лишь треплет нервы, а ремни сковывают движения (вы то понимаете, что это бред), задумайтесь, а готовы ли вы вообще строить отношения с человеком, который по невнятным причинам игнорирует здравый смысл и рискует вашими жизнями.

навигатор, антирадар, запчасти, аксессуары
22 февраля 2017
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