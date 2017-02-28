Mitsubishi рассекретила внешность кроссовера Eclipse Cross до официальной премьеры

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) опубликовала первые фотографии Eclipse Cross, который будет показан на 87 международном автосалоне в Женеве, открывающемся 7 марта. Абсолютно новый кроссовер в компании считают стратегически важной моделью бренда в глобальном масштабе, и в Европе он появится уже осенью этого года. Далее автомобиль отправится в шоу-румы дилеров Японии, Соединенных Штатов Америки, Австралии и других стран. Весьма вероятно, что под «другими странами» скрывается в том числе и Россия.

В дизайне Eclipse Cross, который в модельной линейке займет место рядом с компактным ASX, острые линии кузова купе подчеркивают динамичный характернового кроссовера, а фирменная технология полного привода даст водителю ощущение стабильной уверенности, вдохновляя его на приключения — как на асфальте, так и вне его.